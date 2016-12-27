Kadın Orkestrası Kadıköy’de

İstanbul Kadın Orkestrası, başta kadınlar olmak üzere tüm müzik severleri konserlerine davet etti.



İstanbul Kadın Orkestrası, ülkemizde ilk defa tamamı kadın olan, kimi doktor, kimi öğretmen, kimi gazeteci olmak üzere çeşitli meslek guruplarından ve çok sayıda kadından oluşan bir müzik gurubudur.

Zengin bir müzik enstrümanla türkülerini ülkemizin her yöresinden ve çok sayıda dilde söylemektedir. Türkülerin, kültürlerin ve kardeşliğin dili olduğuna inanmaktadırlar. Bugüne kadar bir çok konser gerçekleştiren İstanbul Kadın Orkestrası, hem bir stüdyoda çalışmalarına hem de konserlere devam etmektedirler.

Müziklerini, Klasik, Etnik, Çok Sesli Dünya Müziği olarak tanımlayan İstanbul Kadın Orkestrası, yalnızca kadınlardan oluşan; öncelikli hedef kitlesi kadınlar olan, kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü erkek şiddetine isyan eden; sanatın zarafeti, güzelliği ve cesareti ile erkeğe değil, erkek egemen sisteme meydan okuyan yürekli ve nitelikli kadın müzisyenlerden oluşuyor.

Kadın Okestrası konseri bu akşam saat 19.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Grup Uyeleri:

Necla DEMİRLİ – VOKAL

Berfin ALTAN -VOKAL

Esra Lora YILMAZ – VOKAL

Duygu YEŞİLYURT – VOKAL

Şebnem ŞİMSEK – VOKAL

Müge ALABOZ – OBUA

Elif MURATOĞLU – VİYOLONSEL

Gönül TURHAN – YAN FLÜT

Perihan ÖZDEMİR – GİTAR

Dilek GÜRBEY – BAĞLAMA

Eda GÜNER – KEMAN

Ela KARAKUŞ – KEMAN

Sena İNCETAHTACİ – PERKUSYON

Songul SEYREK AKBABA – DAVUL

Zeynep YILDIZ – BAS GİTAR

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