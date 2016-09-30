Kadın öğretmen, ayrıldığı sevgilisi tarafından vuruldu

Lise matematik öğretmeni B.S.’nin arkadaşlığını bitirmesini hazmedemeyen Nejdet A., öğretmene pompalı tüfekle 4 el ateş edip, otomobiliyle kaçtı

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde otomobil tarihçisi 38 yaşındaki Nejdet A., iddiaya göre bir süre birlikte olduğu lise öğretmeni 43 yaşındaki B.S.’yi kendisinden ayrılmak istediği için pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Olay, dün akşam ilçenin Hacıfeyzullah Mahallesi’nde meydana geldi. Lise matematik öğretmeni B.S., sanayi sitesindeki bir işyerinde otomobil tamircisi Nejdet A. ile bir süre devam eden arkadaşlığını bitirdi. Bunu hazmedemeyen Nejdet A., dün akşam kadın öğretmenin evinin önüne otomobille gelip beklemeye başladı. Saat 20.00 sıralarında 09 BD 298 plakalı hafif ticari aracıyla evinin önüne gelen B.S. araçtan inerken, Nejdet A. pompalı tüfekle 4 el ateş edip, otomobiliyle kaçtı.

Ağır yaralanan matematik öğretmeni B.S.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan öğretmen B.S. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı öğretmen B.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan B.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

FİLM GİBİ TAKİPLE YAKALANDI

Olay sonrası görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu’nun gözetiminde çalışma başlattı. Mobese kayıtlarının incelenmesiyle Nejdet A.’nın kaçarken bindiği aracın plakası belirlendi. Kiralık olduğu belirlenen otomobilin gittiği yön, takip sistemiyle kısa sürede saptandı. İstanbul yönüne giden Nejdet A.’nın yakalanması için, kaçış güzergahındaki Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendirildi. Otomobil, Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından durduruldu. Nejdet A., olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün g ece ilçeye getirilen Nejdet A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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