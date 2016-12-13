Kadın mülteciler futbol takımı kurdu

Suriyeli bekar anne Amal Hosham, 5 çocuğuyla beraber yaşadığı mülteci kampında kadın futbol takımı kurmak için kendisine gösterilen itirazlara meydan okudu.

Ülkesinde evleri silahlı militanlar tarafından işgal edilen Hosham 5 çocuğuyla beraber Ürdün’e kaçmış. Şu anda ailesiyle 80 bin mültecinin barındığı Zaatari mülteci kampında yaşıyor.

Hosham kampa geldiğinde kadınların spor yapmaktan alıkoyulduğunu görmesine ve kendisine itiraz edilmesine rağmen kadınlardan oluşan bir futbol takımı kurmayı başarmış.

Kendisine herkesin karşı çıktığını söyleyen Hosham, küfürlere ve taşlı saldırılara rağmen yanlış bir şey yapmadıklarını ve kızlarının morallerinin düzeldiğini anlatıyor.

“Biz kızların mutlu olmasını ve top oynamasını istiyoruz.” diyen Hosham ülkelerini terk etme sebeplerini de açıkladı. Suriye’deki evleri Silahlı kişiler tarafından basılan Hosham, kızlarının geleceği için kaçmak ve yaşamak zorunda olduğunu söylüyor.

Genç kızlardan oluşan futbol takımının tehditler aldığını söyleyen kadın, bazı kişilerin kızların spor yapmasıyla problemi olduğunu ve bu alanın sadece erkeklere açık olduğunu düşündüğünü anlatıyor.

İngiliz pentatloncu Samantha Murray’nin de ziyaret ettiği mülteci kampında kadın futbol takımı ve gündelik hayatlarında ayrı hayatlar yaşayan kız ve erkek çocuklarının beraber çalışabildiği bir tekvando okulu bulunmakta.

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