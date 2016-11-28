Kadın Meclisi kız öğrencileri şiddete karşı bilinçlendiriyor

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’ dolayısıyla Faik Çelik Kız Meslek Lisesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, Faik Çelik Kız Meslek Lisesi’nde öğrencileri kadın yönelik şiddet olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenledi. ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’ kapsamında yapılan programa, Uzman Psikolog Emel Baygöl ve Avukat İlknur Kutucu konuşmacı olarak katıldı. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kadriye Sarıbıyık’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda, kız öğrencilere şiddet türleri, olumsuz durumlarla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar, kanuni yaptırımlar ve haklar anlatıldı.

Uzman Psikolog Emel Baygöl, çok sayıda şiddet türü olduğunu, bunlar arasında duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddetin önemli olduğunu ifade etti. Şiddetin kaynağının aile ve eğitim durumu olduğunu dile getiren Baygöl, “Bizim geleneksel yapımızda şiddet yok. Kendini yetersiz gören insanlar kendini ifade edemez, anlatamaz. Şiddete uğramamak için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Geleceğin anneleri olan genç kızlarımız eğitimli, birikimli olmalı. Bir ailede şiddet varsa herkesi etkiler. Aile içi şiddete tanık olan çocuklar içine kapanık, korkak olabilir. Bu konuda sıkıntıları olan gençler ve çocuklar ilgili mercilere ulaşmalıdır. Duygusal, ekonomik şiddet uygulamamak ve maruz kalmamak için genç kızlarımızın derslerine çalışması, okullarını bitirmesi ve iş hayatına atılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Avukat İlknur Kutucu ise, artık şiddetin hayatımızdan tamamen çıkartılması gerektiğini vurguladı. Anayasanın bireylere zarar vermeyi, işkenceyi yasakladığını hatırlatan Kutucu, kadına şiddetin sırf kadın olmaktan dolayı uygulanan bir şiddet türü olduğuna dikkat çekti. Yani cinsiyet ayrımcılığına dayanan bir olgu olduğunu söyleyen Kutucu, hukuken neler yapılabileceğini, nasıl korunulacağını anlattı. Kutucu, “Eğer aile içinde veya bir tanıdığınızda şiddet var ise hemen 183’ü aramalıyız. Bu numara şiddet gören kadınlar için özel oluşturuldu. Polis ise acil durumlarda hakimin vereceği kararları alma yetkisine sahiptir. Şiddet uygulayanı evden hemen uzaklaştırılıp, dosyayı hakime gönderir. Hakim kararı verir. Ayrıca Valilik ve Kaymakamlık şiddet gören kadına yeri gizli bir barınma yeri bulur. İş yerinin değiştirilmesi sağlanabilir. Tanık koruma kanunuyla yüz değiştirme, isim, kimlik değiştirilmesi yapılabilir. Ayrıca asgari ücretin 30’da biri kadar maaş bağlanır. Kanunlar güzel ama uygulanması içi herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor” diye konuştu.

Program, soru cevap bölümüyle devam etti.

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