Kadın kooperatiflerinden güç birliği

İzmir’deki kadın kooperatifleri, Karşıyaka’da bir araya gelerek kadın emeğinin daha verimli değerlendirilebilmesi için görüş alış verişinde bulundu.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDEV) aylık koordinasyon toplantısı, ÇeşmeKadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin (ÇEŞKA) de katılımıyla KarşıyakaBelediyesi Üretici Kadın Kooperatifi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Kadın emeğinin daha verimli değerlendirilmesi, kadın kooperatiflerinin üretimlerinin daha çok insana ulaşması için yapılacak girişimlerin değerlendirildiği toplantıya; KEDEV Ege Bölgesi Temsilcisi Ayşe Temiztaş ile İŞKUR ve KOSGEB yetkilileri de katılım sağladı.

ÇEŞKA Başkanı Berna Güler, kooperatiflerinin yeni kurulmasına karşın Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın desteği ile kısa zamanda Çeşme’de adını duyurmayı başardığını belirterek, “Çeşme’deki kadınlarımız, kooperatifimizin bünyesinde toplanarak üretimleriyle ev ekonomilerine katkıda bulunmaya başladı. Kadınlarımızın el emeklerinin daha verimli değerlendirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu toplantının bizim açımızdan en önemli olan bölümü, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (NAHIL) yetkilileri ile yaptığımız görüşme oldu. Kadın kooperatiflerinin üretimlerinin tüketiciye ulaşmasında önemli katkıları olan NAHIL’ın, ÇEŞKA’nın üretici kadınlarının el emeği ürünlerinin satışına yardımcı olmaları konusunda görüş alış verişinde bulunduk. NAHIL’ın ‘Gönül Ağacı’ adı verilen projesinde bizim de yer almamız için yapılabilecekleri görüştük” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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