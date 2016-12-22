Kadın kooperatifleri TBMM’de

Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonuna (KEFEK) bağlı, Kırsal Alanda Kadının

Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Alt Komisyonu; 21 Aralık

Dünya kooperatifçilik günü vesilesiyle 11. toplantısını Kadın Kooperatiflerine ayırdı.

Mecliste; Hakkâri’den Zonguldak’a Amasya’dan Düzce’ye bir çok ilden gelen Kadın

Kooperatifleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gıda

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri biraraya geldi.



Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi alt komisyon başkanı, Bursa Milletvekili Emine

Yavuz Gözgeç: “ Kooperatifler, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel kalkınmanın önemli

araçlarından biridir. Özellikle nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların, üretim

süreçlerine katılmasında, Kadın Kooperatiflerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kadın Kooperatifleri, sadece ekonomik işletmeler değil; işbirliği ve dayanışma örneği

olup, kadınların sosyalleşmesinde, eğitiminde büyük rol oynamaktadır. Bugün Kadın

kooperatiflerinin sorunlarını masaya yatırıp, çözüm önerilerini tespit ettik. Komisyon

raporumuzda; belirlenen önerileri ilgili kurumlara ileteceğiz ve takipçisi olacağız” dedi.

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