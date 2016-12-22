Kadın kooperatifleri TBMM’de
22 Aralık 2016  //  By:   //  Bursa, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonuna (KEFEK) bağlı, Kırsal Alanda Kadının
Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Alt Komisyonu; 21 Aralık
Dünya kooperatifçilik günü vesilesiyle 11. toplantısını Kadın Kooperatiflerine ayırdı.
Mecliste; Hakkâri’den Zonguldak’a Amasya’dan Düzce’ye bir çok ilden gelen Kadın
Kooperatifleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri biraraya geldi.

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Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi alt komisyon başkanı, Bursa Milletvekili Emine
Yavuz Gözgeç: “ Kooperatifler, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel kalkınmanın önemli
araçlarından biridir. Özellikle nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların, üretim
süreçlerine katılmasında, Kadın Kooperatiflerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Kadın Kooperatifleri, sadece ekonomik işletmeler değil; işbirliği ve dayanışma örneği
olup, kadınların sosyalleşmesinde, eğitiminde büyük rol oynamaktadır. Bugün Kadın
kooperatiflerinin sorunlarını masaya yatırıp, çözüm önerilerini tespit ettik. Komisyon
raporumuzda; belirlenen önerileri ilgili kurumlara ileteceğiz ve takipçisi olacağız” dedi.

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