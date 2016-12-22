Kadın kooperatifleri TBMM’de
Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonuna (KEFEK) bağlı, Kırsal Alanda Kadının
Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Alt Komisyonu; 21 Aralık
Dünya kooperatifçilik günü vesilesiyle 11. toplantısını Kadın Kooperatiflerine ayırdı.
Mecliste; Hakkâri’den Zonguldak’a Amasya’dan Düzce’ye bir çok ilden gelen Kadın
Kooperatifleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri biraraya geldi.
Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi alt komisyon başkanı, Bursa Milletvekili Emine
Yavuz Gözgeç: “ Kooperatifler, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel kalkınmanın önemli
araçlarından biridir. Özellikle nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların, üretim
süreçlerine katılmasında, Kadın Kooperatiflerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Kadın Kooperatifleri, sadece ekonomik işletmeler değil; işbirliği ve dayanışma örneği
olup, kadınların sosyalleşmesinde, eğitiminde büyük rol oynamaktadır. Bugün Kadın
kooperatiflerinin sorunlarını masaya yatırıp, çözüm önerilerini tespit ettik. Komisyon
raporumuzda; belirlenen önerileri ilgili kurumlara ileteceğiz ve takipçisi olacağız” dedi.