Kadın istihdamında rekor artış

TÜİK verilerine göre, kadın istihdamı Temmuz ayında da rekorunu sürdürdü.

15-64 yaş grubundaki kadınların işgücüne katılım oranı geçtiğimiz ay yüzde 36,8 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Benzer seyir bu ay da devam etti. Erkeklerin işgücüne katılım oranı ise yüzde 78,7 seviyesine yükseldi.

Yılbaşından bu yana bakıldığında kadınların işgücüne katılım oranında erkeklere kıyasla daha hızlı bir artış söz konusu.

BusinessHT’ye konuyla ilgili açıklamada bulunan Betam Direktör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal, kadınların istihdamda daha fazla yer almasını iki faktöre bağlıyor:

1) KADINLARIN EĞİTİM SEVİYESİ ARTIKÇA İŞGÜCÜNE KATILIM ARTIYOR

Daha eğitimli kadınlar işgücüne katılıyor. Türkiye’de kadınların eğitim seviyesi artmaya devam ettikçe işgücüne katılım oranlarının artmaya devam etmesini bekleriz. Farklı ülkelerde de benzer eğilimler söz konusu. Geçen aydan bu aya karşılaştırma yapmamız mümkün değil çünkü işgücü verileri mevsimsel etkiler içeriyor. Sadece tarım olarak düşünmemek lazım, turizm, eğitim, vs. sektörlerde de mevsimsel etkiler mevcut.

2014 Şubat’ta TÜİK verilerde revizyona gitti. Dolayısıyla veriler kırıldı, veriler kırılınca mevsim etkilerinden arındırma yapılamıyor. TÜİK bazı serileri geriye doğru götürdü ve mevsim etkilerinden arındırılmış rakamları bazı seriler için açıklamaya başladı. Tarımdışı işsizlik, toplam istihdam vs gibi verilerde var ama kadın-erkek istihdam serilerinde ya da işgücü serilerinde elimizde mevsimsellikten arındırılmış seriler yok. Dolayısıyla geçen ay ve bu ayı karşılaştırmanın pek anlamı yok. Kadınların işgücüne katılım oranı, gelişmişlik düzeyi bize benzeyen ülkelere kıyasla çok düşük. Yeterince artıp artmadığı başka bir soru..

2) İŞSİZLİĞİN HIZLI YÜKSELDİĞİ DÖNEMLERDE DAHA ÇOK KADIN İŞGÜCÜNE GİRİYOR

Ek çalışan etkisi dediğimiz bir şey var. Türkiye’de geleneksel aile yapısı nedeniyle genelde erkek eve ekmek getirirken, kadın evde çalışıyor. İşsizliğin hızlı yükseldiği dönemlerde normalde çalışan bireylerin işsiz kalma riski artıyor, bir ihtimal de ücretleri düşüyor olabilir. Bu durumlarda hane gelir seviyesini koruyabilmek için normalde işgücünde olmayan bireylerin işgücüne katıldığını görebiliriz. Krizlerde bu çok kuvvetli bir şekilde yaşanıyor.

KADIN İSTİHDAMI KRİZ DÖNEMLERİNDE ARTIYOR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) 2011 yılında yaptığı ‘2008 krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri’ adlı çalışmasında krizde işsizliğin en çok arttığı dönem olan Mayıs 2009 ayına ait işgücü göstergeleri, kriz öncesi olan Nisan 2008 verileri ile mevsimsellikten arındırılarak karşılaştırılıyor. Buna göre, krizin etkisiyle erkek istihdamında büyük bir azalma olduğu görülürken, ancak kadın istihdamında krize rağmen artış gerçekleştiği görülüyor. Kriz döneminde tarım haricindeki tüm sektörlerde kadın istihdamında yaşanan artış dikkat çekiyor.

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