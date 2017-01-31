Kadın istihdamına teşekkür belgesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, FU Gayrimenkul’e, şirket içinde yüzde 50-50 kadın ve erkek dağılımı nedeniyle teşekkür belgesi verdi.



FU Gayrimenkul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen; çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, iş yaşamının tüm kesimlerinde bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl düzenli olarak verilen Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri Töreni’nde Teşekkür Belgesi’ne değer bulundu.

Banka ve kurumlara sağladığı ipotek tesisi hizmetiyle sektörünün zirvesinde yer alan FU Gayrimenkul, Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri Töreni’nden ‘Teşekkür Belgesi’ ile döndü.FU Gayrimenkul’e ‘Teşekkür Belgesi’ni, uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerinde kadın istihdamında yüzde 57, karar alma mekanizmasında ise yüzde 46’lık kadın yönetici oranı getirdi. Bu rakamlarla Türkiye ortalamasının üzerinde olan FU Gayrimenkul; işe alım süreçlerinde yaş, bedensel engeller, etnik köken, cinsiyet, ırk, renk, din, medeni hal, cinsel tercih ya da algılanan farklar ayrımı yapmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

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