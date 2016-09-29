Kadın işsizlik oranında korkutan rakam

Erkeklerde yüzde 9,2 seviyesinde bulunan işsizlik oranı kadınlarda yüzde 12,6 seviyelerine çıkıyor.

İşgücü Araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre; Türkiye’de 3 milyon 57 bin işsizin 1 milyon 167 bini kadınlardan oluştu.Kadınlarda yüzde 12,6 olan işsizlik oranı erkeklere göre (yüzde 9,2) daha yüksek gerçekleşti.

Her yüz kadından dördü işsiz.İşsiz kadınlar, çalışma çağındaki kadın nüfusun yüzde 4’ünü oluşturdu.

İş arayan kadınların yüzde 38,1’ini lise altı eğitimliler, yüzde 34,5’ini yüksek öğretim mezunları, yüzde 14,1’ini lise mezunları, yüzde 11,3’ünü ise mesleki veya teknik lise mezunları oluşturdu.

Kadınların meslek tercihinde eğitim düzeyi önemli bir faktör

Araştırma sonuçlarına göre işsiz kadınların yüzde 26,7’si hizmet ve satış elemanı olarak, yüzde 23,1’i büro hizmetlerinde, yüzde 18’i ise profesyonel meslek mensubu olarak çalışmak üzere iş aradı.

Eğitim seviyesine göre incelendiğinde, lise altı eğitimli kadınların yüzde 40,2’si, lise üstü eğitimli kadınların ise yüzde 17,7’si, hizmet ve satış elemanı olarak iş aradı. Büro hizmetlerinde çalışmak üzere iş arayan kadınların oranı lise üstü eğitimlilerde yüzde 32 iken, lise altı eğitimlilerde yüzde 9,7 oldu. Lise üstü eğitimli kadınların yüzde 29,6’sı, lise altı eğitimlilerin ise yüzde 0,7’si profesyonel mesleklerde çalışmak üzere iş aradı.

Kadınlarda işsizlik oranı bölgelere göre önemli ölçüde değişiyor

Bölgeler itibarıyla incelendiğinde, kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 26,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), yüzde 22,8 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) ve yüzde 20,5 ile TR31 (İzmir) bölgesi olarak sıralandı. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 2,4 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), yüzde 3,4 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve yüzde 3,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

Bölgelere (Düzey 2) göre kadınların işsizlik oranı, yüzde , 2015

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