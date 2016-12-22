Kadın işletmecilere finansman ve danışmanlık desteği

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun organize ettiği “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı” tanıtıldı.



DTSO Toplantı Salonunda gerçekleştiril toplantının açılış konuşmasını TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yasemin Karslıoğlu yaptı. Karslıoğlu “Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişare amaçlı bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. Bu kapsamda TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak ilimizde 2008 den bu yana kadınların ekonomik hayattaki rolünü artırmak misyonuyla DTSO Koordinatörlüğünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Son yıllarda Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi artık bir devlet politikası olmuştur. Bu doğrultuda bir takım destekler de sağlanmaktadır. Sağlanan desteklere rağmen kadın girişimcilerin en büyük sorunu Finansmana erişim ve teminattır. Bu bağlamda bu gün aramızda bulunan konuğumuz Belgin Güzaltan bizlere Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programdan nasıl faydalanabileceğimizi anlatacak. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programının temel hedefi Türkiye’de kadın girişimciliğinin ve kadınların iş hayatına katılımının geliştirilmesidir. Toplantıya gösterdiğiniz ilgiden dolayı TOBB Düzce il Kadın Girişimciler Kurulu adına teşekkür ederim” dedi.



Toplantıda ayrıca QNB Finansbank Şube Müdürü Banu Müderrisoğlu ve Vakıfbank Bulvar Şubesi KOBİ Portföy Yöneticisi Fatih Koç da Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında verdikleri kredilere müracaat ve kullanım şartlarıyla ilgili bilgiler verdiler.



Hedef 15 bin bayan

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programının tanıtımını Kadın Girişimciliği Uzmanı Belgin Güzaltan yaptı. Güzaltan’ın sunumunda “Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından finanse edilen ‘Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı’nın temel hedefi; Türkiye’de kadın girişimciliğinin ve kadınların iş hayatına katılımının geliştirilmesidir. Programın uygulama süresi 2014 – 2017 yılları arasında toplamda 4 yıldır. Programın amacı Kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümeleri ve istihdam yaratmaları için finansmana erişim konusunda desteklenmeleri. Programa katılan bankalara sağlanan teknik destek aracılığı ile kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’leri hedefleyen sürdürülebilir kredi mekanizmalarının oluşturulması. Kadınların sahibi olduğu ve kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin bilgiye erişim, finans dışı iş geliştirme hizmetleri ve iş ağları fırsatları konularında desteklenmesidir. Program Türkiye genelinde toplamda 15 bin’den fazla kadın girişimciye ulaşmayı hedeflemektedir. Program 250’den az çalışanı olan ve yıllık cirosu 50 milyon Euro’dan az veya toplam bilançosu 43 milyon Euro’dan az olan işletmelere yöneliktir. Bunun yanı sıra, şirketin genel operasyonel yönetim sorumluluğu bir kadının elinde olmalıdır. Kadın yönetici şirketin belli bir miktar ya da tüm hisselerinin sahibi de olabilir, ancak bu bir ön koşul değildir.

EBRD, programa ilgi gösteren Türk bankalarına 300 milyon Euro’ya kadar kredi akışı sağlamaktadır. Şu ana kadar Vakıfbank (30 milyon dolar), Finansbank (50 milyon Euro), Türkiye İş Bankası (55 milyon dolar) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB, 50 milyon Euro) kredi sözleşmelerine imza atarak programa katılan bankalar olmuşlardır. Finansbank, TEB ve Vakıfbank program kapsamında kadın girişimcilere özel kredi paketlerini açıklamış ve kredi kullandırımına başlamışlardır. Ayrıca program kapsamında; kadın işletmelerinin performanslarını daha iyi anlayabilmeleri ve gelişim alanlarını saptayabilmeleri için İşletme Merceği isimli online bir uygulama geliştirilmiştir. İşletme Merceği uygulamasına tüm kadın girişimci ve yöneticiler, programın resmi web sitesi olan www.kadinisletme.com adresinden ücretsiz olarak ulaşabilmektedir. Uygulama programdan faydalanmak isteyen kadın işletmelerine yol gösterici niteliktedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için www.kadinisletme.com adresini ziyaret edebilirsiniz” dedi.

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