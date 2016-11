Kadın, iş ve çocuk arasında kalmamalı

Woman in Islam’ın direktörlerinden Noera Ayaz kadın işgücünün farklı özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, “Hiçbir anne bebeğiyle işi arasında tercihe zorlanmamalı” dedi.



SABAH ve DailySabah gazetelerinin sponsorluğunda, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) 25-26 Kasım’da düzenlediği 2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin konuğu olan, New York merkezli Woman in Islam isimli kuruluşun direktörlerinden Noera Ayaz SABAH’a konuştu. Ayaz, demokratik sistemlerin kadın haklarını korumak konusunda sorgulanması gerektiğini düşünüyor. “ABD’de demokrasi olmasına rağmen kadınlar hâlen eşit ücretlendirme için mücadele ediyor” diyen Ayaz, ekonomik sistemlerin kadın işgücünün farklı özelliklerini göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti. 20 yıldır ABD’deki Müslüman topluluğa hizmetler sunan Ayaz, istismara uğrayan göçmen kadınlara da avukat olarak destek veriyor. Woman in Islam’ın, Müslüman kadınların Müslüman topluluklardaki rolünü güçlendirmek için çalıştığını ifade eden Ayaz, İslam’da ve demokraside kadın hakları, istihdamı ve kadının gücüne dair sorularımızı yanıtladı.

DAHA İYİ POLİTİKA LAZIM

Kadın hakları savunucuları kadın-erkek eşitliğini her zaman savunuyor. Ancak iş yaşamında kadın ile erkek arasındaki farklar vurgulandığında, bu özellikle çalışan annelerin yararına oluyor. Kadınlar bu perspektifle hazırlanan iş yasalarıyla aile hayatları ve iş yaşamları arasında denge kurabiliyor. Ayaz bu konudaki düşüncelerini şöyle özetliyor: “Farklılıkları unuttuğumuzda, kapitalist sistem kadın işgücünün karakteristik özelliklerini umursamıyor. Kadınlar, çocuklarını yetiştirebilmek için yaşamlarıyla uyumlu işler bulamıyor. Tüm dünyadaki kadınlar annelik izni hakkında daha iyi politikalar güdülmesine ihtiyaç duyuyor. Hiçbir anne doğum sonrasındaki ilk yıllarını bebeğiyle geçirmek ile iş sahibi olmak arasında seçime zorlanmamalı. Kadınların iş güvenliğini koruyarak, ilk 2 yada 3 yılını çocuklarıyla geçirmesini kolaylaştırıcı politikalar izlenmesi gerekiyor.”

TÜRK KADINI PROFESYONEL

Bangladeş, Fransa, Japonya, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeye giden Ayaz, buralarda kadınların durumlarını kıyaslama şansı elde etmiş. Bir süre önce Türkiye’ye de gelme fırsatı yakalayan Ayaz, Türk kadınları hakkında da oldukça olumlu izlenimler edinmiş. “Türk kadınlarını güçlü, Allah’a inançlı, dindar, sıcak ve profesyonel buldum” diyen Ayaz, Müslüman kadınların iyi rol modeller edinmesi gerektiğini de vurguluyor. Ayaz, kadınlara şu mesajı veriyor: “İnancınızda sağlam olun, takva sahibi olun, Kur’an ve Peygamber ile bağınızı sağlamlaştırın. Sıkı çalışın, alçakgönüllü olun. Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. Ayşe ve Fatıma el Fihri gibi insanlık adına önemli rolleri olmuş Müslüman kadınların yaşam öykülerini öğrenin. Onlar sizin rol modelleriniz.”

KADINA ŞİDDET DÜNYADA SORUN

Demokratik sistemlerin kadın haklarını korumak konusunda yeterince gelişmediğini belirten Ayaz, “Siyasi sistemden çok, kadına karşı olan tavır ve tutumlar saygılı ve onurlu olmalı. Kadına yönelik şiddet, tüm dünya için hâlen büyük bir sorun. Kadınlar, sıklıkla acının, travmanın, savaşın, ev içi şiddetin ve suçun kurbanı oluyor” dedi.

