Kadın hentbolculardan polisle birlik ve beraberlik pozu

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig 10. haftasında 19 Mayıs Spor Salonu’nda Zağnosspor’un Adana Şakirpaşa ile oynadığı maçın sonunda İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen saldırıya anlamlı tepki geldi.



Zağnosspor’un evinde oynadığı ve 29-21 galip geldiği Adana maçının sonunda iki takım oyuncuları, teknik heyetleri ve yöneticileri ve maçı yöneten hakemler maçın güvenliği için salonda görevli olan Çevik Kuvvet polisleriyle kucaklaşarak birlik ve beraberlik pozu verdi.

Çevik Kuvvet ekipleriyle birlikte kucaklaşarak fotoğraf çektiren her iki takım da ‘Polisimizin Yanındayız’ mesajı vererek İstanbul’da gerçekleştirilen hain terör saldırılarını kınadı.

Zağnosspor Bayan Hentbol Kulübü Başkan Yardımcısı Osman Zaman da, yaptığı açıklamada, terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirterek, “İstanbul’da gerçekleştirilen hain saldırılar bizleri derinden üzmüştür. Milletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen bu gibi alçak saldırıların bizleri yıldıramayacağını ve asla yılmayacağımızı buradan bir kez daha hatırlatarak terörün her rengini lanetliyor ve kınıyoruz. Terörle, kanla, zorla ve dayatmayla halkımıza bu zamana kadar üstünlük kuramayanlar bundan sonra da kuramayacak” ifadelerini kullandı.

