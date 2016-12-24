Kadın hayatlarını yazmak” ajandası yayımlandı

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2017 yılı için “Kadın hayatlarını yazmak” temasından yola çıkıp kadın oto/biyografileri konulu bir ajanda hazırladı.

2017 ajandasında, kadın hayatlarını anlatan 100 oto/biyografik esere (nehir söyleşi, söyleşi, sözlü tarih görüşmeleri, anılar, özel arşiv belgelerinden hareketle hazırlanan eserler), kapak görselleri ve yaşam öyküleri anlatılan kadınlara ilişkin seçilen metinler kullanılarak yer verildi.

Kiminin çocukluk ya da gençlik dönemleri Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanık olmuş, kiminin doğum tarihi Cumhuriyet’e denk düşmüş, kimi dünya savaşları görmüş, kimi sürgün hayatlar yaşamış… Bazılarının yolları kesişmiş ömürlük dost olmuş birbirlerine, bazıları etkilemiş bir diğerinin yaşamını… Avukat, doktor, soprano, ağır vasıta şoförü, tiyatro-sinema oyuncusu, balerin, dansçı, felsefeci, psikolog, yazar, edebiyatçı, seslendirme sanatçısı, adliye muhabiri, gökbilimci, dil bilimci, din bilimci, gazeteci, astronom, Sümerolog, Türk müziği sanatçısı, şair, senarist, sosyolog, arkeolog, siyasetçi, insan ve kadın hakları savunucusu, mimar, ressam, öğretmen, çevirmen… Ajanda Türkiye’de yaşamış ve yaşayan kadınların bir panoramasını oluşturuyor.

Vakıf ajandayı oluşturma amacını şöyle açıklıyor: “Umarız, bütün sınırlılıklarıyla elinizdeki bu seçki toplumlunuzdaki kadın seslerinin çeşitliliğini yansıtmak açısından içtenlikli bir çaba olarak kabul edilir ve kadınların egemen kültür içinde yaşamak zorunda kaldıkları yabancılaşmanın ötesine geçip kendi tanımladıkları, gerçeğe çok daha yakın imgeleri ve yaşam deneyimlerini dikkatlere sunarak kadınların kendilerini tarihe yazma çabalarına katkı sağlar.”Ajandayı kütüphaneden temin edebilirsiniz.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail