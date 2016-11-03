Kadın girişimcilere eğitim

AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı ve kadın üyeler, ‘Proje Döngüsü ve Kadın Girişimciliği’ konusunda eğitim aldı.



AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı ve diğer kadın üyeler, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ekonomi İşleri Başkanlığı öncülüğünde, ‘Proje Döngüsü ve Kadın Girişimciliği’ eğitimine katıldı. Antalya’nın 19 ilçesinden 80 girişimci kadının katılımıyla üç gün süren eğitimler, alanında uzman isimlerce verildi.

KADINA VERİLEN ÖNEM

Eğitimlerde kadınların yeni projelere adım atarken dikkat etmesi gereken hususlar, kadın kooperatifleri, devletin sağladığı hibe destekleri ve proje aşamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı’nın kadın girişimci sayısını arttırma ve kadınları destekleme konusunda çok önemli bir çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Özkoç, “İş hayatında da kadınlarımızın önünü açacak, onları kendi işlerini kurmaya teşvik edecek çalışmalar devletimiz tarafından sağlanıyor. AK Parti her zaman kadınlara gereken değeri vermiştir, vermeye de devam ediyor. Kadınlarımızın siyasette olduğu kadar iş hayatında da aktif olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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