Kadın girişimcilerden tarıma destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerine devam eden TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimcilerin tarım alanında kadınların ekonomide daha fazla söz sahibi olmaları adına çalışmalarını sürdürüyor.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bursa’da Kadın Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Nurcan Özdemir’in yanı sıra Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ceylan ile Bursa’daki diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı. Toplantıda söz alan Bursa KGK Başkanı Nurcan Özdemir, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların toplumların ilerlemesinde öncü bir rol üstlendiğini belirterek, “Tarih, turizm, ticaret ve sanayi şehri Bursa’mız, ekolojik yapısının getirdiği önemli avantajlara da sahip. Kadınlar bu avantajları ne ölçüde kullanabiliyor? Bursamızda geçmişte üretilen tarım ürünlerini yeniden canlandırmamız gerekiyor. Burada kadınlarımıza büyük iş düşüyor” dedi.

TARIM ALANINDAKİ FIRSATLARI ISKALAMAYALIM

Nurcan Özdemir, hem üretim hem de tüketim biçimlerinde kadının tarımdaki emeğinin yoğunluğunun hiç değişmeden artarak sürdürdüğünü dile getirerek “Sanayi toplumuna geçmiş olsak bile tarımsal üretim sürecinde, ailenin ve toplumun beslenmesinden sorumlu sayılan kadınlar, tohumun saklanmasından ürünlerin yetiştirilmesine, hasattan, ürünün sofraya ulaşımına kadar farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda en önemli rolü üstlenmektedir. Bu kapsamda geçmişten gelen bu becerimizi kullanarak tarımsal sistemin sürdürülmesini sağlamalıyız. Devletimizin tarım alanında önemli teşvikleri var. Kadın girişimcilerimiz, ülkemiz açısından son derece önemli fırsatlar taşıyor” açıklamalarında bulundu.

KGK Başkanı Özdemir, ayrıca kadınların iş hayatında daha fazla yer alabilmeleri adına çocuk bakım hizmetleri ve kreşlerin geliştirilmesi, girişimciler için teşviklerin arttırılması ve üreten kadınların ürünlerini daha kolay pazarlayabilmeleri konusunda Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’dan destek istedi. Bursa Milletvekili Bennur Karaburun da kadın girişimcilerin desteklenmesi noktasında elinden gelen çabayı göstereceğini ifade etti. Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ceylan ise tarım sektöründeki hibe ve teşviklerden kadın girişimcileri yararlanmaya davet etti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail