Kadın Girişimcilerden Mentörlük ve Network Ağı Projesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu, merkezi New York’ta bulunan Turkishwin işbirliği ile Türkiye’de ilk olan “Girişimcilik Mentörlüğü” projesine Antalya’da başladı.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu’nun davetiyle Antalya’ya gelen Turkishwin Direktörü Bahar Moralıgil Kağıtçıbaşı, Turkishwin Mentörü Ayşe Öktem ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bahar’ın katılımıyla yapılan açılış toplantısı ile mentörlük projesinin startı verildi. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, “İlk aşamada Mentor-Menti eşleştirmeleri ile başlattığımız çalışmada Mentör-Menti eğitimlerimiz sonrası kadın girişimcilere destek olmak için sahaya çıkacağız. ATSO bünyesinde oluşturacağımız “Kadın Girişimciliği Danışma Birimi” aracılığı ile bilgi ve donanıma ihtiyacı olan kadın girişimci adaylarına ve tüm kadın girişimcilere mentörlük desteği vereceğiz” dedi.

2010’da New York’ta faaliyetine başlayan ve Türkiye Kurucusu Melek Pulatkonak tarafından şubeleştirilen Turkishwin’in her sektör ve yaştan kadınların ortak platformda profesyonel bağlar kurduğu bir uluslararası network ağı olduğunu belirten Kocaoğlu “TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu davetimizle Antalya’ya gelen Turkishwin Direktörü Bahar Moralıgil Kağıtçıbaşı ve Turkishwin Mentörü Ayşe Öktem, kurulumuz icra komitesi ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bahar’ın katılımları ile yaptığımız açılış toplantısı ile mentörlük projesini başlattık. Mentör-Menti adaylarımız ile yaptığımız atölye çalışmasında 3 aylık mentörlük programının ilk adımını gerçekleştirdik” dedi.

Ayrıca Turkishwin tarafından başlatılan “Bin Yaprak Projesi”ne Kadın Girişimciler Kurulu aracılığı ile Antalya ve Akdeniz Bölgesi’nin de dahil edileceğini belirten Kocaoğlu, “İşletme sahibi kadın girişimcilerimizin yanında ev eksenli üretim yapan, kendi ekonomilerini üretimle sağlayan kadın girişimcilerimizin de ‘Bin Yaprak Network Ağı’nda yer alarak başarı hikayelerini paylaşmalarına ve tanıtımlarına katkıda bulunacağız” diye konuştu.

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