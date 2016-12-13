Kadın Girişimciler geleceğe fidan dikti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu, kentte oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Gaziantep Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ve kurul üyelerinin katılımıyla TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Hatıra Ormanı’na fidan dikimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, TOBBGaziantep Kadın Girişimciler Kurulu’nu hatıra ormanı projesinden dolayı tebrik etti.

Türkiye’nin taşı ve toprağı altın olan yurt olduğunu belirten Şahin, “Bir insanın sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için yeşil alanlar çok önemlidir. Bu anlayışla tüm ekip olarak var gücümüzle çalışarak, daha çok yeşil alan oluşturmak ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir şehir daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hülya Akkaya da el birliğiyle hareket ederek bölgenin cazibe merkezi olarak dünyaya tanıtılabileceğini vurguladı.

Bu anlamda kurul olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akkaya, hatıra ormanının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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