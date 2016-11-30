Kadın girişimciden WhatsApp hamlesi

Manisa’da eşiyle birlikte çay ocağı işletmeciliği yapan 45 yaşındaki Nafiye Anka, akıllı telefonların vazgeçilmez mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kurduğu ‘çay isteme hattıyla’ siparişlerini mobilden almaya başladı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların vazgeçilmezleri arasına giren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Manisalı bir esnafın işlerini ciddi şekilde kolaylaştırdı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahalllesi Dumlupınar Caddesi üzerinde çay ocağı işletmeciliği yapan 2 çocuk annesi Nafiye Anka, iş yerinde diyafon ve telsiz sistemine son vererek, mobil telefonundan ‘WhatsApp çay isteme hattı’ kurdu. Çay siparişlerini WhatsApp üzerinden aldığını aktaran Anka, bu sisteme geçiş sürecini şöyle anlattı:

“Benim daha önceden eski bir telefonum vardı. Çocuklarım ise akıllı telefon kullanarak kendi arkadaşları arasında iletişim kuruyorlardı. Anneler Günü’nde kızım bana akıllı telefon aldı. O dönemde baktım ki herkesin elinde bir akıllı cep telefonu var. Ben de kendi adıma bir grup kurarak çay siparişlerini oradan alayım diye düşündüm. Konuyu müşterilerime de aktardığımda hepsi memnun oldu. Ben de WhatsApp grubu kurarak, diyafon sistemini kaldırdım. Teknoloji ilerledikçe onun nimetlerinden faydalanmakta yarar var. Artık telsiz ve diyafon kullanmıyorum. Kışın fırtınalı havalarda diyafon çok cızırtı ve sürekli kabloları arıza yapıyordu. Müşterilerimden bazıları ilk duyduklarında çok şaşırdılar, hatta gülenler bile oldu. Ben oturduğum yerden siparişleri alırken, müşterilerim de kapının önüne çıkıp diyafona basmak zorunda kalmayacak, oturdukları yerden siparişlerini verecekler. İlk başlarda yadırgayanlar olduğu gibi daha sonradan tüm müşterilerimden durumdan memnun oldular.”

Müşterileriyle diyaloğunun geliştiğini anlatan Anka, “Bu işlerimde herhangi bir artışa sebep olmadı ancak müşterilerimle diyaloğumuz daha iyi noktaya geldi. Ayrıca diyafonda kahve ve tost çeşidi olarak ne istenildiği tam belli olmuyordu. Sipariş üzerine çalışan her işletmeye bu sistemi öneriyorum” diye konuştu.

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