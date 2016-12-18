Kadın futbolcular sahayı kardan temizledi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 3’üncü Ligi 8’inci grupta mücadele eden Muş Alparslan Spor Kulübü oyuncuları, kar yüzünden futbol sahasında antrenman yapamayınca, Kulüp Başkanı İzzet Kandemir ile kar temizleme çalışması yaptı.

Futbolcu kızlar, küreklerle 75 santime ulaşan karı temizleyerek, şehir stadının bir bölümünü antrenman yapılabilecek hale getirdi. Spor salonlarının dışında da antrenman yapmaları gerektiğini belirten Başkan İzzet Kandemir, “Muş’ta bir metreye yakın kar var. Krla kaplı sahada antrenman yapabilmek için bir bölümünde temizlik yapmak zorunda kaldık. Kadınlar liginde bir yere varabilmek ve kızlarımızı bir yerlere kazandırabilmek istiyoruz. İstiyoruz ki Muş geri kalmasın. Hep birlikte bir yerlere varalım. Kızlarımız, gençlerimiz sporla uğraşsın ki başka bir şeylerle uğraşmasın” diye konuştu.

Kar temizleme çalışmasına katılan futbolculardan Hazal Çetin, statda kendilerine bir antrenman alanı oluşturduklarını ifade ederek, “Birçok zorluk ve imkansızlığa rağmen futboldan vazgeçmeyeceğiz. Düzenli antrenman yapabilmek için küreklerle ar temizliği yaptık. Yaklaşık 3-4 saatte bize göre bir yer açabildik. Aslında iyi de bir antrenman oldu. Halkımızdan isteğimiz erkeklere olduğu gibi biz kadın futbol takımına destek versinler” dedi.

(KAYNAK: DHA – Yusuf Özgür Bülbül)

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail