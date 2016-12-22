Kadın doktorların hastaları daha uzun yaşıyor

Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nin yaptığı araştırmadan kadın doktorlar galip çıktı! İç hastalıkları bölümünde tedavi olan 65 yaş ve üstü hastalar üzerinde yapılan çalışma sonucunda kadın ve erkek doktorların tedavi sürecinde farklı yöntemler kullandığı ve kadın doktorların hastalarının daha fazla yaşadığı açıklandı.

Araştırmaya göre kadın hekimler, erkek meslektaşlarına göre hastane ve klinik kurallarını daha dikkat ediyor, hastalarla daha yakından iletişim kuruyor ve hastanın tedavi sürecini adım adım takip ediyor.

Tabi Amerika’da yapılan bu araştırmaya bakıp da hemen doktorunuzu değiştirmeye kalkmayın. Bu haber biz kadınların kariyerinde ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor, bize de bununla gurur duymak kalıyor.

KAYNAK: POSTA

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail