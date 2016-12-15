Kadın derneklerine pastacılık kursu

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği organizasyonuyla Nilüfer’deki kadın derneklerine pasta atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılan kadınlar birbirinden güzel yılbaşı temalı pasta yaptı.

Nilüfer Belediyesi, kadınların istihdamına yönelik ücretsiz eğitimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Nilüfer Belediyesi, Bursa Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nin (BUPPAD) desteğiyle bu kez Nilüfer’de bulunan kadın derneklerinin üyelerine yönelik pasta atölyesi gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’ndeki bir günlük atölyeye, Nilüfer’in kırsal ve merkez mahallelerinde bulunan kadın derneklerinin başkanları ve üyeleri katıldı. Ustalar, pasta yapımında meslek sırlarını kadınlarla paylaştı. Keyifli bir ortamda pasta yapımının inceliklerini öğrenen kadınlar, BUPPAD aşçıları eşliğinde yılbaşı temalı birbirinden güzel pastalar yaptı.

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