Adana Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın huzur ve güvenliği için Süleyman Vahit Caddesi’nde uygulama başlattı.

Polisler cadde boyunca arama yaparak ilerlemeye başladı. Bu arada polisler Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin halk oyunları çalışması olduğunu görünce okulun bahçesine girdi.

POLİSLER VE ÖĞRENCİLER HALAYDA

Çevik kuvvet ve toplum destekli polisler kadın davulcu ve erkek zurnacının eşliğinde öğrencilerle birlikte halay çekti.

KADIN DAVULCUDAN ŞÖLEN

Kadın davulcu Nurçin Altıparmak, erkek davulculara taş çıkartan performansıyla hem öğrencileri hem de polisleri coşturdu.

Bu arada, polis öğrencilere bazı hediyeler de verdi. Özel harekat polisleri de bölgeye hakim damlarda güvenlik önlemi aldı.