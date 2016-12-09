Kadın davulcu polislere halay çektirdi
09 Aralık 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Adana’da uygulama yapan polis, bir lisenin bahçesinde kadın davulcunun eşliğinde öğrencilerle birlikte halay çekti.

 Adana Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın huzur ve güvenliği için Süleyman Vahit Caddesi’nde uygulama başlattı.

Adana'da kadın davulcu polislere halay çektirdi

Polisler cadde boyunca arama yaparak ilerlemeye başladı. Bu arada polisler Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin halk oyunları çalışması olduğunu görünce okulun bahçesine girdi.

POLİSLER VE ÖĞRENCİLER HALAYDA

Çevik kuvvet ve toplum destekli polisler kadın davulcu ve erkek zurnacının eşliğinde öğrencilerle birlikte halay çekti.

Adana'da kadın davulcu polislere halay çektirdi

KADIN DAVULCUDAN ŞÖLEN

Kadın davulcu Nurçin Altıparmak, erkek davulculara taş çıkartan performansıyla hem öğrencileri hem de polisleri coşturdu.

Bu arada, polis öğrencilere bazı hediyeler de verdi. Özel harekat polisleri de bölgeye hakim damlarda güvenlik önlemi aldı.

Adana'da kadın davulcu polislere halay çektirdi

Adana'da kadın davulcu polislere halay çektirdi

Adana'da kadın davulcu polislere halay çektirdi

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