Kadın cinayetlerinde acı bilanço

1 Ocak 2016- 20 Kasım 2016 tarihleri arasında erkekler 236 kadın öldürdü, 71 kadına tecavüz etti, 368 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası medyaya yansıdı.

Kadınların yüzde 22’si boşanmak/ayrılmak istedikleri ya da barışmayı reddettikleri için öldürüldü.

Cinayetlerin yüzde 9’u sokak ortasında işlendi.

Kadınların yüzde 67’sini partnerleri veya eski partnerleri öldürdü: 37 kadını eski koca veya eski sevgilileri, 121 kadını kocaları, sevgilileri ya da nişanlıları öldürdü.

En az 368 çocuk istismar edildi

2016’nın ilk 11 ayında 368 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası medyaya yansıdı.

1 Ocak 2016- 20 Kasım 2016 arasında medyaya yansıyan haberlere göre, kız çocuklarının yüzde 55’ine öğretmenleri cinsel istismarda bulundu. Öğretmenlerin ardından, istismar faillerinin yüzde 7’sini okul çalışanları (kantinci, temizlikçi, elektrikçi, servis şoförü vs), yüzde 6’sını kız çocuklarının akrabaları (baba, üvey baba, ağabey, kardeş, kuzen, diğer erkek akrabalar), yüzde 3,5’ini okul yakınında bulunan büfe-market çalışanları/sahipleri oluşturdu.

Kız çocuklarının en az yüzde 13’ü tecavüze uğradı. Yüzde 4’ü cinsel içerikli fotoğraf ve/veya cinsel viçerikli mesajlarla dijital tacize maruz kaldı. Yüzde 5’i ise hem fiziksel hem dijital tacize maruz kaldı.

Cinsel istismara maruz kalan kız çocuklarının yüzde 3’ü engelliydi.

368 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayında faillerin sadece 126’sı tutuklandı. 18 erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 öğretmen sadece açığa alındı, bir imam hatip öğretmeni başka bir okula atandı. Bir müdür yardımcısının tacizi okul yönetimi tarafından adli makamlara dahi bildirilmedi.

Cinsel istismar vakalarının yüzde 59’u okullarda yaşandı. Bunun dışında kız çocukları sokakta, zorla götürüldükleri evlerde, alıkonuldukları araçlarda, kandırılarak götürüldükleri evlerde, kurslarda, otobüslerde, parklarda cinsel istismara maruz kaldı.

KAYNAK: BİANET

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