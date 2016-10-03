Kadın çiftçilerin yaptığı turşu ve reçeller görücüye çıktı

Muğla Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen “Geleneksel Turşu ve Reçel Yapımı Yarışması”na 30 kadın çiftçi katıldı.



Muğla Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında, kadın çiftçilerin katıldığı “Geleneksel Turşu ve Reçel Yapımı Yarışması” düzenlendi.

Yaraş Mahallesi’nde düzenlenen yarışmada, 30 kadın çiftçinin yaptığı turşu ve reçeller, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. Turşu ve reçellere, ambalaj, renk, görünüm, kıvam, sertlik, tat ve koku kriterlerine göre puan verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yıllardır kırsalda yaşayan kadınların ürettiği el emeği ürünleri pazara ulaştırarak halkın tüketimine sunduklarını söyledi.

Son yıllarda yapılan yarışmalarda Yaraş Mahallesi’ndeki kadın çiftçilerin turşu ve reçellerinin birinci olduğuna işaret eden Gümüş, bu nedenle yarışmanın burada gerçekleştirildiğini kaydetti.

Daha sonra, Gümüş ve protokol üyeleri, yarışmada dereceye giren Sennur Aydoğdu, Ayşe Kaba, Gülayşe Kırkan, Neşe Çoban, Hatice Kaba, Gülşen Gündoğdu’ya ödüllerini verdi.

Kaynak : AA

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail