Kadın çiftçilerin ödül heyecanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ve Şekerbank’ın desteği ile yürütülen “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı”nın 2016 yılı kazananları belli oldu.



Kadın çiftçiler ödüllerini, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel İzmir Ödemiş’te düzenlenen törende Başbakan Binali Yıldırım’dan aldı. Törende milli tarım projesi kapsamında yerli üretimi desteklemeye yönelik çok önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım,kadın girişimcilere sağladıkları destekten ötürü Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze’ye teşekkür plaketi verdi.

“Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” kapsamında 9 ilden 12 projenin finale kaldığı programın 2016 birincisi Adana’dan “Lavanta Kokulu Kelebekler” projesi ile Yeliz Tok oldu. Şekerbank, Adana, Adıyaman, Artvin, Bolu, Iğdır, Kırşehir, Sinop,Tekirdağ ve Yalova illerinden 12 projeye toplamda 150 bin TL destek sağladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı veŞekerbank desteği ile yürütülen “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” kapsamında 2016’nın en iyi projeleri ödüllendirildi.Adana, Adıyaman, Artvin, Bolu, Iğdır, Kırşehir, Sinop,Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 9 farklı ilden 424 kadın çiftçinin projelerinin değerlendirildiği program kapsamında, her ilin dereceye giren birincileri, Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel İzmir’de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldiler.

Toplam 424 proje arasından, programa Adana’nın Narlıca Mahallesi’nden katılan Yeliz Tok’un “Lavanta Kokulu Kelebekler” projesi Türkiye birincisi seçildi. Türkiye ikincilik ödülü ise Iğdır’dan “Tarımın Açan Renkleri” projesiyle 20 yaşındaki Sevtap Nur Eroğlu’nun oldu. “Yalova’da Akla Gelince Manda, Güney Köy’de Anında” projesiyle programa Yalova’dan katılan Müyesser Martı ise Türkiye üçüncüsü oldu. Jüri özel ödülü kapsamında değerlendirilen 3 projeden biri olan ve programa Adıyaman’dan katılan “Limonlu Zahterella” projesi ile Ayşe Nur Işık, ödülün sahibi oldu.

Program kapsamında ödül alan kadın çiftçilere ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze’ye de programa sağladıkları desteklerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Şekerbank, program kapsamında seçilen Türkiye birincisi projeye 40 bin TL, ikinci projeye 30 bin TL, üçüncü projeye ise de 25 bin TL destek sağladı. Banka, Jüri Özel Ödülü kapsamındaki projeye ise 20 bin TL destek sunarken, dereceye giremeyen kadınlara da altın hediye etti.

Kadınlara 70 saat uygulamalı girişimcilik eğitimi

Şekerbank’ın ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı” kapsamında kırsal kalkınmayı destekleyerek köyden kente göçü önlemek amacıyla dâhil olduğu program kapsamında, 2016 yılında programa katılan 9 farklı ilden kadın çiftçilere KOSGEB ve İŞKUR iş birliği ile istihdama yönelik, sertifikalı, 10 gün süreli (70 saat) uygulamalı girişimcilik eğitimi de verildi.

Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden, rol model olabilecek kadın çiftçiler, girişimcilik fikirlerini, özel danışmanlar aracılığıyla projelendirdi.

Eğitimlerin ardından söz konusu 9 ilde düzenlenen törenler ile sertifikalarını alan kadın çiftçilerin girişimcilik fikri ile geliştirdiği projeler; proje pazarlarında halkın, kalkınma ajansları ile kamu ve özel sektörden tüm kurumların beğenisine sunuldu.

Birincilik Adana’dan “Lavanta Kokulu Kelebekler” Projesinin

Adana’nın Seyhan ilçesinden “Lavanta Kokulu Kelebekler” projesi ile programa katılan Yeliz Tok, evli ve iki çocuk annesi. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam edemeyen Tok, lavanta bitkisi yetiştirmeye yönelik projesiyle 9 ilin birincileri arasından en yüksek puanı alarak Türkiye birincisi oldu. Projesi, lavantanın farklı kullanım alanları için üretimi ve tarımda kadın istihdamının artırılmasını konu alıyor.

Yeliz Tok; “Kayınpederimin 90 dekar arazisi olmasına rağmen, düşük ücretle kiraya veriyordu. Bu durum beni ziyadesiyle üzüyordu. Evde boş oturmak yerine, arazilerde hem alternatif ürün yetiştirip, hem de yeteneklerimi kullanarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebileceğimi düşündüm. Sabırla bekleyip emeğinin karşılığını alan kişiler, zoru başarabilir. Ben de zoru başarmayı seven biri olarak projemle Adana’da ilk lavanta yetiştiriciliğini yapmak istiyorum” dedi.

“Tarımın Açan Çiçekleri” Iğdır’a ikincilik kazandırdı

Iğdır’ın Akyumak Köyü’nden “Tarımın Açan Renkleri” projesiyle katılan Sevtap Nur Eroğlu,Türkiye ikincisi oldu. Örtü altı yetiştiricilik tekniği ile iç mekân süs bitkisi yetiştirmeyi amaçlayan Eroğlu, 20 yaşında. İlkokulu köyde okuyan Eroğlu, ortaokul ve liseyi Iğdır’da tamamlamış. Çiftçiliğe ilgisi olan, Iğdır Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü mezunu Sevtap Nur Eroğlu; “Hayatım boyunca gerçekleştirmek istediğim hayalime bu program açılış kapısı oldu. Üniversite eğitimini de bu konuda almış biri olarak projemi bilinçli ve en iyi şekilde hayata geçireceğime inanıyorum” yorumunu yaptı.

Hayvanlara sevgisi proje ürettirdi

“Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” kapsamında yarışmayaYalova’dan katılan Müyesser Martı, ‘Yalova’da Akla Gelince Manda, Güney Köy’de Anında’ projesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. Gemlik doğumlu Müyesser Martı, 2 çocuk annesi.ve ev hanımı. Eşine işlerinde destek olan ve tarım ile hayvancılık alanında severek çalışan Martı, projesiyle Yalova’da manda yetiştirmek istiyor. Çıkış noktasının Yalova’da manda sütü, kaymağı, yoğurdu ve yağının olmaması olarak açıklayan Martı, “Eşim tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor ben de hayvanları seviyorum. Köye 7 adet manda alıp yarı açık sistem manda ahırı kurmak istiyorum. Sonrasında da burayı modernleştirerek bölgenin manda ürünleri ihtiyacını karşılamak istiyorum” dedi.

Jüri özel ödülü “Limonlu Zahterella” projesiyle Adıyaman’a gitti

Bölgede daha önce yapılmayan dağlarda bolca bulunan kekiğin üretimi yaparak, halk arasında yaygın olmayan kekik turşusu üretmeyi hedefleyen 1990 doğumlu Ayşe Nur Işıkjüri özel ödülünün sahibi oldu. “Projemi hayata geçirdiğimde ailemle birlikte çalışacağım” diyen Işık projesine ilişkin şu bilgileri verdi: “Kekik bitkisi yaygın olarak birçok alanda tüketiliyor fakat kekik turşusu halk arasında pek bilinmiyor. Yaşadığım yerde bol miktarda bulunan kekiği hem doğadan toplayacağım hem de ailemle birlikte yetiştiriciliğini yapacağım. Ürettiğimiz ürünleri de turistik otel, restoranlara satacağım ayrıca ürünlerimi internet üzerinden satışa sunmayı hedefliyorum” dedi.

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