Kadın basketbolunun unutulmaz isminden şok karar!

Kadın basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Nevriye Yılmaz, 36 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı.



Kadın basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Nevriye Yılmaz, 36 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı.

Son olarak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2016 Rio Olimpiyatları’ndaki kadrosunda yer alan Nevriye Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram’dan basketbolu bıraktığını duyurdu.

Toplam 24 yıllık sporculuk kariyerinin sonlandığını belirten eski milli basketbolcu, şu paylaşımı yaptı:

“Evet, geldik yolun sonuna. 24 yıllık sporculuk hayatımın son gecesine. Beni bu gecemde yalnız bırakmayan yanımda olan, olamayan güzel insanlara sonsuz teşekkürler. Hayatımın her şeyi olan basketbola veda gecemi neşeli ve mutlu kılan tüm dostlarıma, aileme, bugüne kadar bana emek veren tüm antrenörlerime, her halime katlanan takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığım halde beni seven ve ailesinin bir ferdi gibi gören tüm sevenlerime de sonsuz teşekkürler.”

Kariyerine 1992 yılında İstanbul Üniversitesi’nin altyapısında başlayan Nevriye Yılmaz, 1997 yılında Boğaziçi Lisesi ile Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonası’nı kazanma başarısı gösterdi.

Bu şampiyonluktan sonra adını duyurmaya başlayan Nevriye, Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre İsrail ve 3 yıl İtalya’da oynayan Nevriye, 2005 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımda 7 yıl forma giyen Nevriye, daha sonra çok konuşulacak bir transfere imza atarak eski takımı Galatasaray’a döndü. Sarı-kırmızılılarla 4 sezon geçiren, bir de FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden deneyimli isim, basketbolu da Galatasaray’da noktaladı.

Nevriye, Galatasaray’da yaşadığı Avrupa şampiyonluğunun dışında Türkiye’de de önemli başarılar elde etti. Oynadığı dönemde Avrupa’nın en iyi pivotları arasında gösterilen Nevriye, Fenerbahçe ve Galatasaray formasıyla toplam 10 lig, 7 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Milli takımla da 12 uluslararası turnuvada boy gösteren Nevriye Yılmaz, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi’nde (WNBA) de forma giydi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail