Kadın basketbolunda start veriliyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 37. sezon yarın yapılacak maçlarla başlıyor.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 13 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

2013-2014 sezonunda play-off final serisinde Fenerbahçe’ye 3-2 üstünlük kurarak ligdeki 12. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, hem rakibine üst üste 9 kez şampiyon olup rekorunu egale etme şansı tanımadı hem de şampiyonluk sayısında öne geçti.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda da play-off final serisinde Abdullah Gül Üniversitesi’ne 3-1 üstünlük kurarak, 13. lig şampiyonluğunu elde etti.

Fenerbahçe’nin 12 kupası var

Ligde, son 11 sezonda 9 kez şampiyon olan Fenerbahçe, toplam 12 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Beşiktaş ve ODTÜ’nün üçer şampiyonluğu var

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ Spor ikişer, İÜSBK (İstanbul Üniversitesi) da 1 kez şampiyonluk elde etti.

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