Kadın basketbolcular Özgecan’ı unutmadı

Özgecan Basketbol Turnuvası’na katılmak üzere Mersin’de bulunan, Adana Aski, Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi, Mersin Basketbol Doğuş Hastanesi, Canik Belediyespor, Abdullah Gül Üniversitesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi oyuncuları, turnuva öncesinde Özgecan Aslan’ın mezarını ziyaret etti.



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden 8 takımın katılacağı Özgecan Basketbol Turnuvası bugün başlayacak. Turnuva öncesi 8 takımdan oyuncular, Mersin Şehir Mezarlığı’nda bulunan Özgecan Aslan’ın mezarını ziyaret ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Menajeri Melahat Aydın başkanlığında, Beşiktaş’tan Esra Erden Atacan, Fenerbahçe’den Melisa Korkmaz ile Birsel Vardarlı Demirmen, İstanbul Üniversitesi’nden Ayşe Okul, Mersin Basketbol Doğuş Hastanesi’nden Aslı İnceer, Canik Belediyespor’dan Fatma Ata, Mersin Büyükşehir Belediyespor’dan Nilay Kartaltepe, Abdullah Gül Üniversitesi’nden Tuğçe Canbaz ve Adana Aski Yardımcı Antrenörü Selen Kaplan, Özgecan’ın mezarını ziyaret etti. Ziyarette mezara çiçekler bırakan oyuncular, Özgecan için dualar ettiler.

“EN BÜYÜK DESTEĞİ ÖZGECAN’IN AİLESİ VERDİ”

Ziyaret ve turnuvayla ilgili açıklama yapan Genel Menajer Melahat Aydın, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa bu sene turnuva düzenlediklerini söyledi. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden 8 takımın turnuvada mücadele edeceğini belirten Aydın, “Bu turnuvaya bir isim vermek gerekliydi. Bu ismi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz, ‘Özgecan Turnuvası olsun’ dedi. Tüm toplumumuzu ilgilendiren bir hadise olmuştu. Özellikle kadına şiddete dur demek noktasında birçok etkinlikler, birçok projeler yapıldı. Biz de turnuvamızın adını Özgecan koyarak destek vermek istedik. Bu konuda birçok yer destek verdi. Tabii en büyük desteği Özgecan’ın ailesi bize verdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar da turnuva boyunca maçlara katılacaklar, bizlere destek verecekler. Bu turnuva güzel olacak. 8 takım katılıyor. Ligin başlamasına 1 ay gibi kısa bir süre kaldı. Birçok takımın yabancı oyuncuları hazır değil, diğer oyuncularda hazırlanıyor. Eminim ki 4 gün boyunca burada güzel maçlar oynanacak. Bütün Mersin halkını turnuvamıza davet ediyorum. İnşallah sakatlıksız, iyi bir turnuva geçer. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak : İHA

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