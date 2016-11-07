Kadın bankacılar sendikacılık eğitimi aldı

Öz Finans İş Sendikası, İstanbul’da kadın çalışanların sendikal bilincinin arttırılması ve geleceğin kadın sendikacılarının yetiştirilmesi için eğitim programı düzenledi.



Programa İstanbul’un Anadolu ve Avrupa bölgelerinden ve Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinden kamu bankası kadın çalışanları katıldı. Programda, çalışma hayatında kadının durumu, sorunları, sendika ve kadın yasal hakları, örgütlenme bilinci, iletişim ve motivasyon başlıklı eğitimler verildi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı AHMET EROĞLU, eğitim programlarının sonuncusunu Ankara’da yaparak tamamlayacaklarını söyledi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail