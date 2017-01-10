Kadın astsubay şehit düşen eşini gözyaşlarıyla uğurladı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında geçen yıl Kasım ayında irtibat kesilen ve El Bab bölgesinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin’in tabutunu, astsubay eşi öperek uğurladı.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım 2016’da terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin’in cenazesi, Asri Mezarlık morgundan alınarak cenaze aracıyla Sabancı Merkez Camii’ne getirildi. Türk Bayrağı’na sarılı şehidin naaşından önce alana şehidin annesi Elife Keskin ile şehidin astsubay eşi Gökçe Keskin geldi. Anne ve şehidin eşini kadın komutanlar teskin etti.

“KORE GAZİLERİ SAYGI NÖBETİ TUTTU”

Bu arada Kore gazileri Mustafa Dönmez (87) ile Mehmet Ali Borçbitiren (88) ellerinde Türk Bayraklarıyla saygı nöbeti tuttu.Bir süre sonra şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Kore gazileri saygı nöbetine devam etti. Tören bitene kadar yaklaşık 1.5 saat ilerleyen yaşlarına rağmen Kore gazileri saygı nöbetini bırakmadı. Gaziler duygusal anlarda yaşandı.

ANNE EL SALLAYARAK, KOMUTAN EŞ TABUTU ÖPEREK UĞURLADI

Öğle namazının ardından ise Adana İl Müftüsü Arif Gökce, cenaze namazı kıldırdı. Cenaze namazının ardından ise şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına götürüldü. Bu arada şehidin eşi tabuta dokunarak arkasından gözyaşı dökerek yürüdü. Şehidin naaşı top arabasına konduktan sonra şehidin eşi tabuta sarılıp dakikalarca öpüp kokladı. Tabuta sarılan şehidin eşini yakınları ve kadın komutanlar güçlükle tabutun üzerinden kaldırabildi. Şehidin annesi ise oğlunu el sallayarak son yolculuğunda uğurladı. Şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına konularak Kabasak Mezarlığı’na götürüldü.

Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, CHP İl Başkanı Ayhan Barut, MHP İl Başkanı Yusuf Baş, çok sayıda komutan ve polis müdür ile vatandaş katıldı.

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