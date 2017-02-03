Kadın ambulans sürücüsünün eğitiminden geçiyorlar

Malatya İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’nde görev yapan Ferhan Dumlupınar, ambulans sürücülerine doğru araç kullanma tekniklerini öğretiyor.

2 çocuk annesi Ferhan Dumlupınar (34) 16 yıldır Sağlık Bakanlığı bünyesinde ambulans sürücüsü ve ambulans sürücü eğitmeni olarak hizmet veriyor.

Bir kadın olarak mesleğini severek yaptığını söyleyen Dumlupınar, bir acil görev esnasında kendisini ambulans kullanırken gören bir vatandaşın 112’yi arayıp şikayet ettiğini ifade etti. 14 sene önce aldığı hizmet içi eğitim sonrasında kendisinden ambulans kullanmasının istendiğini ve bu şekilde sürücü koltuğuna oturduğunu belirten Dumlupınar, “Daha önce Elazığ’da görev yapıyordum. 5-6 yıldır da Malatya İl Ambulans Servisi’ndeyim. 14 sene önce hizmet içi eğitim aldım ve o eğitimden sonra bizden ambulans kullanmamızı istediler. Zaten bir okuldan mezun olduğumuzda ambulansı kullanabilir durumda mezun olduk. O yüzden 1 ay sonra ambulans kullanmaya başladık. Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bir modül eğitim var,ambulans sürüş eğitimi diye. Bu eğitimi bizim çalışanlarımızın hepsi almak ve başarıyla tamamlamak zorundalar. Bakanlığımızın yaptığı bu eğitimler çerçevesinde de ben bir eğitmen olarak görev yapıyorum. Hatta bir bayan arkadaşımız daha var benim gibi” diye konuştu.

“Bayanların yapamayacağı bir şey yoktur”

Kadın ambulans sürücüsü olmanın bazı zorluklarının olduğunu da kaydeden Dumlupınar, “Bir bayan sürücü olarak toplumun bakış açısı ve trafikteki durumla uğraşmak kolay değil. İşimiz adrenalinli bir iş. Trafikte yol kat edebilmek normalde bile zorken bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir bayan olarak da tabi ki ilk etapta zorlanabiliyoruz. Hatta toplumun bakış açısı farklı olabiliyor. E tabi bunu öğrenecekler. Bayanların yapamayacağı bir şey yoktur bana göre. Ben de arkadaşlarıma örnek olmaya çalıştım, bundan sonrada olmaya çalışacağım inşallah” dedi.

“Normalde bayanın kullanmaması lazım şeklinde şikayet almıştık”

Dumlupınar, yaşadığı ilginç bir olayı da paylaşarak, “Yakın bir zamanda yaşadığım bir olay var. Bir vakaya çıkmıştım. Daha sonra 112 Komuta Kontrol Merkezi’mize bir şikayet almıştık. “Ambulansı bayan kullanıyor. Normalde bayanın kullanmaması lazım” şeklinde şikayet almıştık. Tabi bunlar beklediğimiz şeyler. Biz bunlara tabi gülüp geçiyoruz. Alışmalarınız bekliyoruz en azından. Kendi adıma konuşacak olursam ben trafikte hiç zorlanmıyorum. Bazen hasta taşıdığım zaman hasta yakınlarını da almak zorundayız. Hasta yakını yanımıza oturduğunda “daha hızlı git” diyebiliyor. Bütün şoförlerimize yapıyorlar bunu aslında. İşimiz sadece araç kullanmak değil, başlı başına bir iş” ifadelerini kullandı.

“Eğitmenlerimiz “illaki yapacaksınız” diye değil, paylaşarak öğretiyorlar”

18 yıldır ambulans sürücülüğü yapan ve Ferhan Dumlupınar’ın sürücü eğitimlerine katılan Erdal Ünal ise sevgiyle bütün zorlukları aştıklarını söyledi. Ünal, “Can kurtarmak için canımızı hiçe saydığımız oluyor bazen. Sevgiyle her zorluğu aşıyoruz. Bu da eğitmenlerimizin bize verdiği güzelliklerdir. Eğitmenlerimiz “illaki yapacaksınız” diye değil, paylaşarak öğretiyorlar” diye konuştu.

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