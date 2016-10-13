Kadıköy Belediyesi’nden Merinos AKKM’ye ziyaret

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve belediye yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve yönetilen Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ni (Merinos AKKM) ziyaret ederek yetkililerden tesisler hakkında bilgi aldı.

Bursa’nın ve Türkiye’nin en önemli kongre ve kültür merkezlerinden biri olan Merinos AKKM, bu alanda yatırım yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara rol model olmaya devam ediyor. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Merinos AKKM’nin mimari tasarımını yapan Mimar Cafer Bozkurt ve belediye yöneticileriyle birlikte tesisleri ziyaret etti. Merinos AKKM yetkilileri tarafından karşılanan Başkan Nuhoğlu ve beraberindekiler, tesislerin kapasitesi, kullanım şekli, teknik donanımı ve işletim sistemiyle ilgili bilgilendirildi. Salonları gezerek incelemelerde bulunan Nuhoğlu, Kadıköy’de kongre ve kültür merkezi inşa etmeyi düşündüklerini, fikir sahibi olmak için Merinos AKKM’yi ziyaret ettiklerini söyledi.

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