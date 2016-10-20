Kaan bebeğe ‘sütanne’ bulundu

BURSA’da organlarıyla 6 kişiye can ve ışık olan 35 yaşındaki Tuğba Dilmeç’in ölmeden önce sezaryenle alınan 8 aylık bebeğinin sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.



Doğduğunda 1 kilo 800 gram olan ve beslenemediği için hızla kilo kaybederek bin 650 grama düşen Kaan bebek, bağışta bulunan sütanneler sayesinde 150 gram alarak yeniden doğum kilosuna ulaştı. Yüzlerce gönüllünün başvurduğu süt kampanyasının sona erdi ve sadece bir gönüllü annenin Kaan bebeği sütüyle besleyeceği bildirildi.

Merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile Tuğba Dilmeç, geçen hafta evinden tatlı almak için yürüyerek pastaneye gittiği sırada S.K. yönetimindeki 16 YT 157 plakalı otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tuğba Dilmaç ameliyata alındı. Beyin cerrahı ve kadın doğum doktorunun birlikte girdiği ameliyatta bebek, sezaryenle anne karnından alındı. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra vasiyeti gereği kalp, karaciğer, 2 böbrek ve korneaları alınan ve 6 hastaya umut olan Tuğba Dilmeç, 16 Ekim Pazar günü gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tuğba Dilmeç’in adını doğmadan koyduğu ve mama ile beslenemeyen Kaan bebek için yapılan anne sütü bağışı çağrısı, büyük ilgi gördü. Sosyal medyaya da yansıyan çağrılar sayesinde bir günde yüzlerce anne Şevket Yılmaz Hastanesi’ne gelerek süt bağışında bulundu. Sütlerin bir bölümü saklanırken, bir bölümü de depolamaya yer kalmadığı için aileden izin alınarak diğer prematüre bebeklere verildi.

Hastanede doğumundan sonra 1,5 gün solunum cihazında tutulan Kaan bebek, daha sonra normal oda havasını teneffüs etmeye başladı. Prematüre doğmasından ve doğuş öncesi stres nedeniyle mide bağırsak sisteminde sorunlar olan Kaan’ın bin 800 gram olan ağırlığı bin 650 grama düştü. Bağışlanan sütlerle beslenmesi sonucu yeniden toparlanan Kaan bebek, 150 gram alarak yeniden doğum kilosuna ulaştı. Yüzlerce gönüllünün başvurduğu süt kampanyası da sona erdirilerek, sadece bir gönüllü annenin Kaan bebeği sütüyle besleyeceği bildirildi.

Bu arada, olay sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan araç sürücüsünün tutuklanması için savcılığın yaptığı itiraz mahkemece değerlendirildi. Ancak, mahkeme tutuksuz yargılamanın devamına karar verdi.

Yakınları, Kaan bebeğin 8 hafta erken dünyaya geldiğini ve daha ne kadar hastanede kalacağına doktorların karar vereceğini belirterek, tedavinin ardından Kaan bebeğin babası Yusuf Karaman’ın yanında kalacağını belirttiler.

Kaynak : DHA

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