June Haimoff’un yaşamı film oluyor

1922 yılında İngiltere’de doğan, 30 yıldır Muğla Dalyan’da yaşayan ‘Kaptan June’ ismiyle tanınan June Haimoff’un hayatı sinemaseverlerle buluşacak.

Kaptan June’un yaşamını konu alan filmin çekimleri Muğla’nın Dalyan ilçesinde başladı. İztuzu kumsalındaki işletmelerin özelleştirilmesine karşı çıkarak soğuk havaya aldırış etmeden eylemcilere destek olan June Haimoff’un yaşamını anlatan sinema filmi, jet sosyetenin içinde görkemli yaşam süren bir kişinin ışıltılı hayatını terk ederek 14 metre bir tekneyle kendi yolculuğuna çıkış öyküsü anlatılıyor.

JUNE HAIMOFF KİMDİR?

Londra Essex doğumlu June Haimoff 94 yaşında. Teknesiyle 20 yılını Yunanistan’da geçirdi. Bu neden ismi Kaptan June olarak da anılır. İlk defa Temmuz 1975´te teknesiyle Dalyan sahilindeki Ekincik Koyu’na geldi. Daha sonra tatilini geçirmek için sürekli bu bölgeye geldi. Dalyan’a 1986’daki gelişinde İztuzu Plajı’nda bir barakada ve teknesinde yaşamaya başladı. Bu dönemde, geceleri yumurta bırakmak için kumsala gelen deniz kaplumbağaları Caretta Caretta´larla karşılaştı. Nesli tükenmeye yüz tutmuş bu kaplumbağaları gözleyerek bu sahillere nasıl, ne zaman geldiklerini, yumurtlama, üreme ve Akdeniz’e geri dönüşleri hakkında bütün bilgi edindi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI TERCİH ETTİ

Caretta carettaların yuvalama ve yaşam alanı olan İztuzu Sahili’nde otel yapılmak istendiğini öğrendiğinde bir kampanya başlatarak dünyanın ilgisini bu kumsala çekti ve otel yapma girişiminin durdurulmasını sağladı. Ankara’da dönemin başbakanı Turgut Özal ile görüşen Haimoff, Özel Çevre Koruma Kurumu’nun kurulmasında önemli rol oynadı. Bu mücadelenin ve kazanılan zaferin öyküsünü 2002 yılında İngiltere’de yayınladığı “Captain June and the Dalyan Turtles” kitabında anlattı. Kitap aynı yıl “Kaptan June ve Kaplumbağalar” adı altında Türkçeye çevrildi ve Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı. June Haimoff ayrıca 2003 yılında geliri Caretta Carettaların korunması amacıyla kullanılmak üzere tek şarkılık CD yaptı.

Haimoff, 2009 yılında Türk vatandaşı oldu. Kurduğu Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı (kısaca “Kaplumbağa Vakfı”) 2011 yılı başında tescillendi. Vakfın Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile işbirliği içinde faaliyet göstermesi amaçlanmaktadır.

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