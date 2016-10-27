“JeansBiri” gözaltında!

Sosyal medyada “Aksilahlanma” etiketini açtığı ve bunu kampanyaya dönüştürdüğü gerekçesiyle hakkında “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği” suçundan yakalama kararı çıkarılan “JeansBiri” adlı Twitter hesabının sahibi Ahmet Kemal A’nın Gaziantep’te yakalandığı öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talebi doğrultusunda İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince çıkarılan yakalama kararı sonrası aranan Ahmet Kemal A, Elazığ’daki adresinde bulunamadı.

Ahmet Kemal A.’nın Gaziantep’te olduğu bilgisi üzerine, bu kentteki çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, Ahmet Kemal A’yı, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi’ndeki bir adreste gözaltına aldı. Şüphelinin, İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, “JeansBiri” adlı Twitter hesabından “Aksilahlanma” etiketi açılması ve kampanya başlatılmasına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı. Hesabın sahibinin Elazığ’da FETÖ’nün darbe girişiminin ardından kapatılan Özel Yavuz Selim Kolejinde çalışan öğretmen Ahmet Kemal A. olduğu iddia edilmişti.

Ahmet Kemal A’nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Elazığ’dan ayrıldığını belirleyen savcılık, bu kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etmiş, talebi değerlendiren İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

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