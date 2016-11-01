Japonlardan 15 Temmuz fotoğraflarına büyük ilgi

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar, Tokyo Camisi Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Japonların yanı sıra Tokyo’ya gelen turistlerin de yakından incelediği fotoğraflar, 15 Temmuz darbe girişimini tüm ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar, Tokyo Camisi Kültür Merkezi’nde sergileniyor.

15 Ekim’de sergilenmeye başlayan fotoğraflara Japonların yanı sıra Tokyo’ya turistik ziyaret için gelenler de ilgi gösteriyor. 15 Temmuz darbe girişimini tüm ayrıntılarıyla ortaya koyan fotoğraflar, darbenin uluslararası arenada da tüm gerçekliğiyle anlaşılmasını sağlıyor.

Tokyo Camisi imam hatibi Muhammed Raşit Alas, yaptığı açıklamada, camilerinin Tokyo’daki Müslüman toplulukların sık sık ibadet ve kültürel faaliyetler için ziyaret ettiği bir mekan olduğunu söyledi.

Sergi, darbe girişimini gözler önüne seriyor

Cami binasındaki kültür merkezinde, 15 Temmuz darbe girişimini tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren bir sergi açtıklarını belirten Alas, “Hem Müslümanlar hem de camimizi ziyaret ederek İslam ve Türkiye hakkında bilgi almak isteyen Japonlar sergimizi ziyaret ediyor” dedi.

Hafta sonlarında “açık kapı” saatleri düzenlediklerini ve İslam hakkında bilgi almak isteyenlere 2 saatlik brifing verdiklerini anlatan Alas, “Konuklarımız fotoğraf sergisini büyük bir dikkatle inceliyor. Darbecilerin, halka ve kamu binalarına yönelik saldırılarını görmüş oluyorlar. Milletimizin demokrasi için verdiği mücadeleyi görüyorlar” diye konuştu.

15 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin fotoğraflar birçok ülkenin yanı sıra uluslararası kuruluşların ev sahipliğiyle sergilendi. Darbe girişiminin izleri, yaşanan olaylar sırasında çekilen fotoğraflarla tüm dünyaya yansıtıldı. Avrupa’dan Ortadoğu’ya birçok ülkede sergilenen fotoğraf kareleri büyük ilgiyle karşılandı.

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