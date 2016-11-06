İZSİAD’lı kadınların tiyatro aşkı

SOSYAL sorumluluk projelerine katkı sağlama hedefiyle 1.5 yıl önce tiyatro sahnesine adım atan İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) üyesi kadınlar, ikinci oyunlarını sahnelemek için provalara başladı.

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Komisyonu bünyesinde oluşturulan İZSİAD Kadın Tiyatro Topluluğu, unutulmaz ikili Zeki Alasya-Metin Akpınar’la tanınan ve yıllarca herkesi güldüren “Deliler” adlı tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Topluluğun eğitmeni, usta tiyatrocu ve dizi oyuncusu Kekeç Oğlan Fatih Altın, ilk olarak Yazar Turgut Özakman’ın “Ah Şu Gençler” adlı eserinden uyarladığı “Laftan ibaret” adlı oyunu, çeşitli platformlarda pek çok kez sergilediklerini ve büyük beğeni aldıklarını söyledi. Kadın patronların tiyatroyu çok sevdiğini ve keyif alarak oynadıklarını vurgulayan Altın, şöyle konuştu:

“Yeni bir oyun hazırlamanın vakti gelmişti. Rahmetli Turgut Özakman’a özel bir sevgim ve saygım var. İkinci oyunumuz da Özakman’dan olsun istedim ve oyuncularımızla da görüşerek ‘Deliler’i seçtik. Zeki Alasya-Metin Akpınar ustaların Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu’nda yıllarca başarıyla sergilediği ve izleyenleri çok güldürdüğü bu eşsiz eseri biz de çok iyi sahneleyeceğiz. İzleyenlerin çok eğleneceğini düşünüyorum; çünkü İZSİAD’lı kadınlara sahne mikrobu bulaştı bir kere…”

İZSİAD Başkan Vekili ve Kadın Komisyonu Başkanı Mukaddes Çelik, 20 kadının yer aldığı topluluğun, iş dünyasının başarılı isimlerinin yanı sıra İZSİAD üyesi işadamlarının ailelerinden oluştuğunu kaydetti. “Deliler’i ilk kez bir kadın tiyatro grubu sahneleyecek” diyen Çelik, şu bilgileri verdi:

“Hedefimiz, ilk oyunu, Haziran 2017’de Fuar İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde sahnelemek. Sonrasında bir Almanya programımız olacak. Bizler tiyatrocu değiliz, profesyonellere saygımız büyük. Hedefimiz, tiyatro oyunlarımızın, çeşitli dezavantajlı kesimlere yardım amacıyla organize ettiğimiz sosyal sorumluluk projelerimize platform teşkil etmesi. Topluluk üyelerimiz de 1.5 yıl önce başladığımız bu işi çok sevdi. Haftada bir günlerini provalara ayırıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Gözlemim o ki, bu hobi, onların özel hayatlarına da olumlu yansıyor. İZSİAD’ olarak faydalı işlere imza atmaya ve güzelliklerle anılmaya devam edeceğiz.”

İZMİR, (DHA)

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