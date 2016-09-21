İznik’te öğrenci yurduna FETÖ operasyonu

İznik ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerince kaçak olarak işletildiği iddia edilen öğrenci yurduna operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi’nde bulunan bir binanın FETÖ/PDY üyelerince kız öğrenci yurdu olarak kullanıldığını tespit etti.

Boşaltıldığı belirlenen binaya operasyon düzenleyen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak binaya girdi.

Lüks olarak düzenlendiği bildirilen odalarda arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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