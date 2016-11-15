İznik’te ‘Keyf-i Pazar’ Bisiklet Turu

‘Keyf-i Pazar’ bisiklet turuna katılanlar, İznik’te turizme dikkat çekmek için pedal çevirdiler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Yeşil Pedal Bisiklet Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘Keyf-i Pazar’ bisiklet turu etkinliği bu kez İznik’te gerçekleştirildi. Hafta sonu Bursa’dan hareket ederek İznik Sölöz köyüne ulaşan bisikletçiler tura burada başladılar. Yaklaşık 70 bisiklet sevdası, İznik gölünün güney sahili boyunca eşsiz göl manzarası eşliğinde 30 kilometre ilerledikten sonra, önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 1. Murat Hamamı’nı ziyaret ettiler.

Bisikletçiler, 1. Murat Hamamı’nda beğeniye sunulan ‘15 Temmuz Demokrasi Sergisi’ni de inceleme imkanı buldu. Molanın ardından yola çıkan bisikletçiler, İznik’in yanı sıra Bursa’nın da tarihi ve doğal önemli değerleri arasında yer alan Keramet Kaplıcaları’na ulaştılar. Orhangazi’ye 18 kilometre uzaklıktaki Keramet Mahallesi’nin İznik Karayolu’na yakın bir bölümünde yer alan ve SİT alanı olan tarihi ılıca, doğal havuz görünümü ve kayaların arasında kaynayan suyu ile bisikletçilerin ilgi odağı oldu. Toplam 60 km pedal çeviren bisikletçiler, keyifli bir dinlenme molasının ardından Bursa’ya döndüler. Yeşil Pedal Bisiklet Derneği Başkanı Yalçın Ataylar, turizmin ve bisiklet sporunun gelişmesine büyük katkıları olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye çalışmalarından ve spora verdiği değerden dolayı teşekkür etti.

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