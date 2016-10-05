İznik’te günbatımı şenliği

İznik Gölü’nde güneşin suya düştüğü 14-21 Mart ve 3-10 Ekim tarihleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi’nin ortak çalışması ile şenliğe dönüşüyor. ‘2. İznik Günbatımı Şenliği’, 8 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’da İznik Kayıkhane’de hazırlanan fotoğraf sergisi ile başlayacak.

Tarihi ve kültürel miras çalışmalarını UNESCO Dünya Mirası unvanı ile taçlandıran ve Bursa’nın güzelliklerini evrensel değer haline getiren Büyükşehir Belediyesi, rotayı İznik’e çevirdi. Doğu Roma ve Selçuklu imparatorluklarına başkentlik yapan, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için büyük önem taşıyan İznik’in kısa zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için çalışmalara hız verildi. Büyükşehir Belediyesi, göl içindeki batık bazilikanın sualtı müzesine dönüştürülmesi, antik tiyatro ve çini fırınları kazıları, Abdülvahap Tepesi, hanlar, hamamlar, medreseler ve surlar ile ilgili projeler üzerinde çalışırken, şimdi de İznik denildiğinde ilk akla gelen İznik Gölü’ndeki gün batımını ulusal ve uluslararası platforma taşımak adına etkinlikler düzenliyor. İznik Gölü’nde güneşin suya düştüğü 14-21 Mart ve 3-10 Ekim tarihleri Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi’nin ortak çalışması ile şenliğe dönüşecek.

8 Ekim Cumartesi günü İznik Kayıkhane’de gerçekleşecek olan ‘2. İznik Günbatımı Şenliği’, saat 17.30’da fotoğraf sergisi ile başlayacak. Günbatımının 18.30 ile 19.30 saatleri arasında izleneceği programda Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından canlı müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Günbatımında, güneşin suyun üzerine düşme anının profesyonel ve amatör sanatçılar tarafından fotoğraflanacağı etkinlikte Bursa Valiliği adına İsmail Şahinbaş tarafından hazırlanan Suya Düşen Işık Belgeseli ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İznik Altın Kent tanıtım filminin gösterimi yapılacak.

9 Ekim Pazar günü de devam edecek olan şenlik, Tacir Kanyonu’nda gerçekleşecek kanyon geçişi ile sona erecek. Tacir Kanyonu’na hareket saat 10.00’da İznik Kayıkhane’den gerçekleştirilecek. Yılda iki kez gerçekleşen bu eşsiz doğa olayını izlemek isteyen tüm vatandaşlar, hafta sonu İznik’te bir araya gelecek.

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