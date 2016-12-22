İznik’te BUSMEK’e yoğun ilgi

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 18 branşta yaklaşık 700 kursiyerin eğitim aldığı İznik’teki BUSMEK’i ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Altepe, çini kursunda masaya oturup, fırça ile çini işlemesi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2006 yılında 5 kurs merkezi ile eğitimlere başlayan ve bugün 14 ilçede 30 ayrı mekanda yılda yaklaşık 25 bin kursiyerin eğitim aldığı BUSMEK’e ilgi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 150 binin üzerinde mezun veren BUSMEK’in, merkeze sonradan bağlanan ilçelerde de kısa sürede teşkilatlanması ile tüm vatandaşlar bu imkandan yararlanma imkanı buluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de İznik ilçesinde 18 branşta 700’e yakın kursiyerin eğitim aldığı BUSMEK’i ziyaret etti. Eğitim çalışmalarını yerince izleyen Başkan Altepe, çini kursunda masaya oturup, fırça ile çini işleme yaptı.

Kişisel gelişime destek

Altyapı, üst yapı gibi yatırımların yanında toplumu doğrudan etkileyen sosyal yatırımların kişisel gelişimin sağlanması adına büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Altepe, nitelikli işgücünün oluşturulmasında BUSMEK’in büyük önem taşıdığını hatırlattı. Talepler doğrultusunda İznik’te açtıkları kurslara da yoğun ilgi olduğunu dile getiren Başkan Altepe, “Özellikle insanlarımızın kendini geliştirmesi, kişisel gelişimini sağlaması ve meslek ve beceri edinmesine yönelik kurslarımızı düzenliyoruz. İznik’te bulunan kurslarımıza da gerçekten büyük ilgi var. Bu ilgi beni de çok memnun etti. 18 ayrı branşta 700 kursiyer bilgisayar, Arapça, çini gibi değişik branşlarda kurs görüyor. Talepler doğrultusunda yeni kurslar da açılıyor. Halkımız özellikle hanımlarımızın başvurup kendilerini geliştirdikleri bu durumdan çok memnun. Her geçen gün daha da geliştiriyoruz büyütüyoruz, yeter ki halkımızın taleplerini yerine getirelim” dedi.



İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da istihdam açısından büyük önem taşıyan BUSMEK sayesinde bir çok kişinin iş imkanı bulduğunu belirterek, destekleri nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

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