İznikliler’den teröre lanet yürüyüşü

Bursa’nın İznilk ilçesi Süleymaniye köyüne kayıtlı olan şehit Fehmi Barçın’a ve tüm şehitlere İznikliler sahip çıktı. Teröre lanet yürüyüşü İçin Milli İrade Meydanında toplanan İznikliler, her birlikte tekbirler getirdi.



Kayseri’deki hain saldırı sonucu silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Bursa’nın İznilk ilçesi Süleymaniye köyüne kayıtlı Fehmi Barçın’a İznikliler sahip çıktı.

İznik Kılıçaslan Caddesindeki Şehitler Mezarlığına kadar tekbirler söyleyerek yürüyen İznikliler, Terörü lanetleyerek, sloganlar attı. Şehitler mezarlığında okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.



Teröre Lanet ve Şehitlere destek yürüyüşüne İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Ak Parti İlçe Başkanı Mahmut Tamer Hersek, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çetin, CHP İlçe Başkanı Ayan Özer, Sivil Toplum örgütleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve İznik halkı katıldı.

İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğinde defnedilen Barçın için İznik Şehitliğinde de gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar edildi.

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