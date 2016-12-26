İznikliler polisine destek çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde, çeşitli derneklerin üye ve temsilcileri, polise taziye ziyaretinde bulundu.

İznik Fotoğraf Derneği (İZFOD), Doğa Sporları, Çevre ve Bisiklet Kulübü Derneği (İZDAK), Bursa Dağcılık ve Tırmanış İhtisas Kulübü Derneği (DATİK), İznik’te gerçekleştirdikleri faaliyet sonrasında Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Teröristlerin güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarını kınayan dernek üyeleri, polislere taziyede bulundu. Polisin yanında olduklarını ifade eden grup üyeleri, “Şehitlerimize Allah’tan, rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” dediler.

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