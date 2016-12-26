İznik`i adım adım keşfettiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsalda sosyal ve ekonomik kalkınmanın turizmle ivme kazanması adına gerçekleştirilen ‘Büyükşehir ile Adım Adım Doğa’ projesine katılan vatandaşlar, bu kez İznik’i keşfetti.

Kırsalda sosyal ve ekonomik kalkınmanın turizmle ivme kazanması adına çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonu ile Büyükşehir ile Adım Adım Doğa projesi ile İznik’te İznik Eko Turizmi Keşfet etkinliğini gerçekleştirdi. Parkurunu DATİK Başkanı Orhan Topal, Hilmi Sarı ve Gökhan Dağhan’ın oluşturduğu etkinliğe katılan Bursalı dağcılar, haftasonunda Tayyare Kültür Merkezi önünde buluştular. Bursa’dan İznik’e hareket eden 115 dağcı, İznik Çamoluk Mahallesi’nden DATİK rehberliğinde doğa yürüyüşüne başladı. Yükseltinin artması ile birlikte zaman zaman parkurda kar görülmesi katılımcılara keyifli anlar yaşattı. İznik Eko Turizm Tesisleri’nin hemen yakınındaki tepeye ulaşan grup, burada İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı’nı dalgalandırarak tepeye ‘Bayrak Tepe’ ismini verdi. Etkinliğin ardından İznik Belediyesi Eko Turizm Tesisleri’ne ulaşan grup, yemek molasının ardından tura devam etti. Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin de desteklediği organizasyonda katılımcılara, ilçe ile ilgili bilgiler de verildi. Programın sonunda İznik İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret eden dağcılar, son günlerde yaşanan elim olaylardan dolayı Emniyet personeline de taziye dileklerinde bulundu. Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas ile DATİK Başkanı Orhan Topal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye dağcılık camiasına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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