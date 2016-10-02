İznik surları gün yüzüne çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4970 metre uzunluğunda, çift sur sistemiyle yapılan dört ana kapı ve 12 tali kapıdan oluşan İznik surlarındaki bitki ve ot temizliği çalışmalarını hızla sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı ile ilgili restorasyon projesi çalışmaları tamamlanırken, diğer taraftan temizlikle birlikte surların özgün haliyle ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Tarihi ve kültürel miras çalışmalarını UNESCO Dünya Mirası Listesi ile taçlandıran ve Bursa’nın değerlerini artık evrensel değer haline getiren Büyükşehir Belediyesi, rotayı İznik’e çevirdi. Doğu Roma ve Selçuklu imparatorluklarına başkentlik yapan hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için büyük önem taşıyan İznik’in kısa zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için çalışmalara hız verildi. Büyükşehir Belediyesi, göl içindeki batık bazilikanın sualtı müzesine dönüştürülmesi, antik tiyatro, çini fırınları, Abdülvahap Tepesi, hanlar ve medreselerle ilgili projeleri üzerinde çalışırken, şimdi de İznik deyince ilk akla gelen surlara el attı.

Restorasyona ön hazırlık

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik Arkeoloji Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan bitki ve ot temizliği çalışmaları aynı zamanda yapılacak arkeolojik kazı ve restorasyon proje çalışmalarına ön hazırlık niteliği taşıyor. İznik Surları, 4970 metre uzunluğunda, çift sur sistemiyle yapılmış, 4 ana kapı ve 12 tali kapıdan oluşuyor. Bu surların dört ana kapısı; İstanbul kapısı (kuzeyde), Lefke Kapısı (doğuda), Yenişehir Kapısı (güneyde) ve Göl Kapısı (batıda, bugün yok). Göl kapısı kesimiyle Lefke Kapısı’nı Kılıçaslan Caddesi, İstanbul Kapısı ile Yenişehir Kapısı’nı da Atatürk Caddesi birbirine bağlamaktadır. 4 ana kapı etrafında devam eden surlar; kırmızı tuğlalar, moloz taşlar, farklı binalardan sökülen devşirme bloklar ve horasan harcı kullanılarak inşa edilmiş. Surların değişik bölümlerinde farklı malzemeler kullanılarak örülmüş olması; farklı dönemlerde savunma amaçlı restorasyonlar gerçekleştirildiğini gösterirken, surların ilk günkü ihtişamını alması amacıyla ilk adım atıldı. Yapılan bitki ve ot temizleme çalışması ile surların mevcut durumu tamamen ortaya çıkacak ve önümüzdeki dönemde yapılacak arkeolojik kazı ve restorasyonlar için de önemli bir tespit yapılmış olacak.

Turizm şehri için büyük adım

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ile birlikte İznik surlarında devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Bursa’nın ardından İznik’in de en kısa zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Başkan Altepe, “Bursa’dan da önce başkent olan, Doğu Roma ve Selçuklu’ya başkentlik yapan İznik’teki tüm medeniyetlere ait izleri bir bir ortaya çıkarıyoruz. Batık Bazilika’da, çini fırınlarında, antik tiyatroda, Abdulvahap Tepesi, cami, medrese ve hanlarla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında İznik deyince ilk akla gelen İznik surları. Yaklaşık 5 bin metrelik surlarla ilgili çalışmaları başlattık. Bir taraftan İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı’nın restorasyon projeleri hazırlanırken, diğer taraftan surların temizlikleriyle ilgili çalışmaları başlattık. Otlarla kaplı olan surlar temizliğin ardından orijinal görüntüsüyle ortaya çıkıyor. Bu çalışmayla surlar artık gezilebilir hale geliyor. Kültür Turizm Bakanlığı ve Müze Müdürlüğü’nün kontrolünde yaptığımız çalışmalarda 4 üniversite de bizimle çalışıyor. İznik’in gerçek anlamda bir turizm şehri olması için önemli adımlar atılıyor” diye konuştu.

İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan da İznik, Bursa, Türkiye hatta dünya için büyük önem taşıyan İznik’te hayata geçirilen projeler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti.

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