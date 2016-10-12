İznik Bungalov evlerinde sona geldi

Bursa İznik Belediyesi BEBKA Projesi kapsamında sürdürdüğü Kırsal ve taşra mahallelerine destek amacı ile başlattığı Eko Turizm’de sona gelindi.



İznik Belediye Başkanı Osman Sargın İznik Katırlı dağlarında bulunan Şerefiye ve Çampınar Mahallelerin ortasında yer alan Bungalov evlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eko Turizmine hayat verecek olan İznik Belediyesi Bungalov evleri ay sonunda tamamlanacağı bildirildi.

Medeniyetler Başkenti İznik’i Katırlı Dağlarından görmek bir başka diyen İznik Belediye Başkanı Osman Sargın yaptığı açıklama da “İznik Belediyesi olarak BEBKA projesi kapsamında bir ilki gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. İznik Belediyesi olarak İznik’e ilk defa Ekolojik Turizm tesisi kazandırdık. Proje çalışmalarımızda sona gelindi. Eko Turizmine kazandırdığımız İznik Belediyesi Bungalov Evlerinin çevre düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından ay sonunda hizmete sunacağız. Eko turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi kapsamında 14 Adet Ahşap ev, Restaurant, Yürüyüş parkuru, Yöresel ürünleri satış yerleri, Geleneksel Okçuluk ve Paintball alanları oluşturuldu. BEBKA projesi ile bir ilke imza atarak başlattığımız İznik Belediyesi Ekolojik Turizm anlayışı büyük girişimcilerimize de örnek niteliğindedir. Bu proje hayata geçmesi ile taşra mahallelerimize önemli değer katacaktır. Ay sonunda gerçekleştireceğimiz açılışa herkesi davet ediyorum. Bu yatırım da emeği geçen belediyemiz çalışanlarına, BEBKA ve diğer ilgili kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. İznik Belediyesi Ekolojik Turizmi İznik’e hayırlı olsun” dedi. İznik Belediyesi Bungalov evleri çevre düzenlemesinin bitmesinin ardından açılışı gerçekleştirilecek.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail