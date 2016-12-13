İzmirli kadınlar için ‘Bas-durdur’ uygulaması

İlk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlayan gece kadınların istedikleri yerde inebilmesi uygulaması İzmir’de gerçek olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla artık ilde otobüsle yolculuk yapan kadınlar, saat 22.00’den sonra istedikleri yerde inebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında gerçekleşti. Oturumda ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan “Bas-durdur” uygulaması oy birliğiyle kabul edildi. İlk olarak İstanbul ve Eskişehir’de faaliyete geçen uygulama, şimdi de İzmir’de start alacak.

Kadına pozitif ayrımcılık içeren kararla otobüsle yolculuk yapan kadınlar, saat 22.00’den sonra güzergah üzerinde istedikleri noktada inebilecek.

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