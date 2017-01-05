İzmir’deki patlamaya ilişkin yayın yasağı

RTÜK’ün Başbakanlık tarafından İzmir’deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başbakanlık tarafından İzmir’deki terör saldırısına ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci teröristle çatışmanın sürdüğü belirtildi. Patlamada 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu.

RTÜK’ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

Anılan hüküm çerçevesinde 05.01. 2017 tarihinde İzmir’de meydana gelen patlamaya yönelik olarak Başbakanlığın 05.01.2017 tarih ve 0087 sayılı yazısı ile Geçici yayın Yasağı getirilmiştir.

Resmi Makamlarca yapılan açıklamalar dışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsamaktadır.

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