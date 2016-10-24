İzmir’de kadın cinayeti

İzmir’de bir kadın, bir süre birlikte yaşadığı ve çocuğunun da babası olan kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kadın, bir süre birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi’nde ikamet eden Mehtap Özkanlı (30) ile bir süre birlikte yaşadıktan sonra 2 yıl önce ayrıldığı M.B. (47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından M.B, Özkanlı’yı bıçaklayarak kaçtı. Özkanlı, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B’yi şehir dışına çıkmak isteği sırada Buca ilçesinde gözaltına aldı.

Bu arada, M.B. ile Özkanlı’nın6 yıl önce tanışıp birlikte yaşamaya başladığı ve evlilik dışı 4 yaşında bir kız çocukları olduğu, kadının ayrıldıktan sonra M.B’nin sık sık kendisini rahatsız etmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : AA

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