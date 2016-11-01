İzmir’de FETÖ operasyonu

İzmir’de sabah saatlerinde FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen, çeşitli iş yerlerinde silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile ikisi Manisa’da olmak üzere toplam 24 adrese sabah 06.30’da İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken diğerlerinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınanların gizli haberleşme sistemi olan ByLock’u kullandıklarının tespit edildiği, evlerinde yapılan aramalarda ise FETÖ/PDY kitapları örgütün finanskaynaklarını belirleyen belgeler ile örgütün yayın organlarının abonelik bilgileri ve çok sayıda dijital materyale el konduğu kaydedildi.

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